Опубликован трейлер анимационного фильма «Плохие парни 2»

Первый трейлер анимационного фильма «Плохие парни 2» (The Bad Guys 2) обнародовала 21 ноября 2024 года кинокомпания Universal Pictures. В сиквеле популярного мультфильма 2022 года о банде животных-преступников исправившиеся «Плохие парни» усердно пытаются быть хорошими, но вместо этого оказываются втянутыми в игру с высокими ставками: масштабное ограбление, организованное новой командой преступников, которых они никогда не ожидали встретить - Плохих девчонок.

К своим ролям вернутся Сэм Рокуэлл (мистер Волк), Марк Мэрон (мистер Змей), Крэйг Робинсон (мистер Акула), Энтони Рамос (мистер Пиранья) и Аквафина (мисс Тарантула). Новых персонажей озвучили Дэниэль Брукс (снежный барс мисс Кити Кэт, предводитель банды «Плохих девчонок»), Мария Бакалова, Наташа Лионн, Зази Битц, Ричард Айоади, Алекс Борштейн, Мисти Лаггинс, Лилли Сингх и др. Сиквел снял режиссер первого фильма Пьер Перифел вместе с Джеем Пи Сансом.

«Плохие парни 2» выйдут в мировой прокат 1 августа 2025 года.