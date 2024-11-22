Вышел дублированный трейлер нового мультфильма Pixar «Элио»

Студия Pixar выпустила новый трейлер своего предстоящего мультфильма «Элио». В которой мальчик оказывается вовлечен в большие межпланетные политические переговоры.

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Лента расскажет о мальчике по имени Элио, который случайно оказывается в космосе, где инопланетяе принмают его за посланника Земли.

Мультфильм должен был выйти в марта 2024 года, но получающийся результат не устраивал студию, поэтому релиз перенесли на июнь 2025 года, чтобы переработать историю и сделать ее более легкой и современной.

Режиссерское кресло разделили Доми Ши («Я краснею») и Мадлен Шарафян. Создатели сменили курс проекта после ухода режиссера Эдриана Молины («Тайна Коко»), который хоть и покинул проект, но остался в титрах, как соавтор.

Из-за объемных переделок произошла замена и в актерском составе — из него выбыла Америка Феррера, игравшая маму главного героя. Ее заменил Зои Салдана. Также среди исполнителей главных ролей числятся Джамила Джамил и Брэд Гэррет.

Премьера «Элио» запланирована на 13 июня 2025 года.

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