В Сочи завершились съемки семейного блокбастера "Чебурашка 2"

В Сочи завершился съемочный блок семейного блокбастера "Чебурашка 2", сообщили организаторы. Любимые герои снялись в знакомых по первой части локациях - парке "Дендрарий" и санатории "Орджоникидзе", где, по сюжету фильма, живет и работает Гена.

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К полюбившимся местам добавились парк "Ривьера" и парк имени Фрунзе (Хоста), Сад российско-японской дружбы, а также музей Н. А. Островского, живописный каньон Псахо (Сочи) и горнолесной массив Красной Поляны.

"В Сочи неизменно находится одна из основных локаций нашего фильма - дом Гены. Именно на этой площадке мы видим взаимодействие героев: смешные, курьезные и трогательные ситуации, которыми наполнена жизнь Гены и Чебурашки", - рассказал актер Сергей Гармаш.

В сюжете второго фильма особое внимание уделяется прошлому героев. Зрители узнают историю молодого Гены (Артем Быстров) и его жены Любы (Марина Коняшкина).

По словам актера Артема Быстрова, благодаря флешбэкам зритель лучше и глубже узнает Гену, поймет, что он испытывал в те или иные моменты жизни, как он стал тем, каким мы его увидели в первом фильме.

"Мне кажется, Гена и в молодости был закрытым, сдержанным, не подпускающим к себе любовь. До появления Любы, конечно: она непосредственная, смешная, открытая к жизни и другим людям. Простыми, очень человеческими вещами она смогла влюбить в себя Гену", - отметил он.

В съемках участвует весь звездный ансамбль первой части - Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. Также создатели порадуют зрителя новыми интересными персонажами и локациями.

"В этот раз самым сложным оказались съемки в горах Сочи. У моей героини в этих сценах высокая подошва, из-за которой было трудно лазать по камням. Еще в фильме будет сцена, которую мы снимали два дня: мы падаем в горную реку в гнезде из веток. Конечно, с небольшой высоты, но в кадре будет казаться, что с большой. Этот эпизод - не компьютерная графика, было экстремально", - сказала актриса Ева Смирнова.

Напомним, фильм "Чебурашка 2" выйдет на экраны кинотеатров 1 января 2026 года.