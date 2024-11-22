На Ставрополье могут возобновить кинофестиваль "Хрустальный ИсточникЪ"

Кинофестиваль "Хрустальный ИсточникЪ", который проходил на Ставрополье с 2018 года по 2021 год, могут возобновить, сообщил основатель и президент кинофестиваля, актер театра и кино, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис.

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«Я не теряю надежду. Я готов опять <...> сделать этот фестиваль, чтобы потом внам всем им гордиться. Фестиваль, о котором говорит вся Россия до сих пор»‎, — сказал Кюрдзидис в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

По его словам, на 5-й кинофестиваль должны были приехать пять звезд мирового кино.

«5-й юбилейный большой кинофестиваль так и не состоялся. Но он должен состояться обязательно. Потому что ждет пять именных звезд, которые были изготовлены большими мастерами, художниками. Должны были приехать мировые звезды. Мы вели переговоры с Джонни Деппом, с Леонардо Ди Каприо, с Николь Кидман и Пенелопой Круз. Ну и, конечно, еще с Аль Пачино»‎, — добавил Кюрдзидис.

Впервые кинофестиваль "Хрустальный ИсточникЪ" состоялся на Ставрополье в 2018 году. В период пандемии в 2020 году фестиваль (3-й по счету) прошел в узком формате. В 2021 году в конкурсной программе фестиваля участвовали 11 премьерных фильмов. В 2022 году фестиваль был отменен "по обстоятельствам непреодолимой силы".