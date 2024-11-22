Вышел трейлер мелодрамы «Четыре четверти»

Кинокомпания «КарроПрокат» представила трейлер фильма «Четыре четверти». Премьера драматической ленты по мотивам бестселлера Александра Юка состоится 16 января в кинотеатрах России.

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Видео доступно на YouTube-канале Кинокомпания Каропрокат. Права на видео принадлежат «КарроПрокату».

Переехавшая в столицу из Петербурга Маша рассчитывает тихо и без приключений прожить последний учебный год в физмат школе и выйти на золотую медаль. Но любовь, обуздать которую ей не под силу, ломает её планы. Он — её одноклассник Женька, юный талантливый скульптор. Маша, полностью доверившись своему удивительному избраннику, идеалисту и максималисту, идёт за ним, чтобы попытаться вместе выстроить совсем недетскую новую жизнь, не дожидаясь окончания школы.

Главные роли в фильме сыграли Анастасия Ермошина, Петр Безменов («Диагноз «Везучая»»), Надежда Михалкова («Лёд 2»), Андрей Ильин («Всё хорошо») и другие актёры. Режиссёром выступила Евгения Тирдатова («Рудольф Нуреев. Остров его мечты»).