Какие фильмы представят гостям фестиваля «Разумный кинематограф»

Захватывающие горные пейзажи Дагестана, жизнь редких снежных барсов на Алтае, бескрайние албанские пастбища, парусные гонки по льду Байкала, колоритный рэп на мансийском языке - это и многое другое увидят гости X Международного фестиваля "Разумный кинематограф", который пройдет с 29 ноября по 1 декабря 2024 года в Киноконцертном зале "Эльдар" в Москве.

"Разумный кинематограф" - знаковый просветительский проект для тех, кому небезразлично буотборочную комиссию пришло рекордное количество заявок - более 100 работ от режиссеров из семи стран".

В программе этого года - 24 документальных фильма из России, Ирана и Румынии. Зрители увидят премьеру познавательного фильма "Земля медведей" Генри Микса о жизни трех видов медведей, обитающих на территории России, и премьерный показ кино "Аист на крыше" Юлии Шульгиной о величественных и грациозных аистах Курской области.

Также гости фестиваля смогут посмотреть картину "Ямал. По следу овцебыка" Евгения Безбородова о коренных обитателях Ямала, которые жили еще при мамонтах.

Отдельная программа фестиваля будет посвящена 90-летию писателя и геолога Олега Куваева. 30 ноября откроется выставка "Одиночные путешествия О. Куваева", где впервые представят его личный фотоархив из поездок. В этот же день пройдут показы документальных фильмов, снятых по сценариям писателя.

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Полная афиша доступна на сайте фестиваля.