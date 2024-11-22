$100.68+0.46106.08+0.27
Войти в почту

Какие фильмы представят гостям фестиваля "Разумный кинематограф"

Захватывающие горные пейзажи Дагестана, жизнь редких снежных барсов на Алтае, бескрайние албанские пастбища, парусные гонки по льду Байкала, колоритный рэп на мансийском языке - это и многое другое увидят гости X Международного фестиваля "Разумный кинематограф", который пройдет с 29 ноября по 1 декабря 2024 года в Киноконцертном зале "Эльдар" в Москве.

Какие фильмы представят гостям фестиваля «Разумный кинематограф»
© globallookpress.com
"Разумный кинематограф" - знаковый просветительский проект для тех, кому небезразлично буотборочную комиссию пришло рекордное количество заявок - более 100 работ от режиссеров из семи стран".

В программе этого года - 24 документальных фильма из России, Ирана и Румынии. Зрители увидят премьеру познавательного фильма "Земля медведей" Генри Микса о жизни трех видов медведей, обитающих на территории России, и премьерный показ кино "Аист на крыше" Юлии Шульгиной о величественных и грациозных аистах Курской области.

Также гости фестиваля смогут посмотреть картину "Ямал. По следу овцебыка" Евгения Безбородова о коренных обитателях Ямала, которые жили еще при мамонтах.

Отдельная программа фестиваля будет посвящена 90-летию писателя и геолога Олега Куваева. 30 ноября откроется выставка "Одиночные путешествия О. Куваева", где впервые представят его личный фотоархив из поездок. В этот же день пройдут показы документальных фильмов, снятых по сценариям писателя.

© Российская Газета

Полная афиша доступна на сайте фестиваля.

Фильмы и сериалы
Евгений Безбородов
Олег Куваев