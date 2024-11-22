Обзор мультфильма «Течение»: кот выживает в постапокалипсисе

Любите ли вы животных? Если да, то… вам лучше закрыть эту страничку. Или всё же нет? Тлум.Ру рассказывает о европейской анимационной новинке — мультфильме «Течение» (или же «Потоп», в оригинале «Straume»), который уже заслужил овации в Каннах, высокие оценки на агрегаторах и прогнозы в выигрыше «Оскара». Сюжет описать очень просто: здесь есть кот, ещё несколько животных и потоп, в котором они пытаются выжить. Дальше настоятельно рекомендуем читать только людям с действительно крепкими нервами.

© tlum.ru

О чём?

Жил-был чёрный котик. В постапокалипсисе. Людей в этом мире нет, и уже очень давно: сохранились только остатки архитектуры, и те изрядно заросли. Котик как раз живёт в доме, где до этого обитал кошачий скульптор — повсюду разнообразные изваяния кошек, и это не делает картинку радостнее. Впрочем, котик не тужит: охотится, бегает от местных собак и спит на верхнем этаже.

Привычную жизнь прерывает внезапно начавшийся потоп. Вода медленно и неотвратимо заливает всё вокруг, и дом тоже. Спустя большое количество попыток выжить и выплыть котик попадает на лодку, в которой уже плывёт капибара. Так начинается их приключение — это если сказать мягко, а если по правде — то зрителей ждёт полтора часа борьбы животных за жизнь.

О ком?

К усатому главному герою и добродушной капибаре на лодку постепенно прибивается ещё несколько животных. Это весёлый золотистый ретривер из той компании собак, что раньше гоняла котика. Юркий лемур-барахольщик, немножко помешанный на своих вещичках. И большая белая птица — увы, мы так и не разобрались, что это за вид, но пусть будет цапля. Все звери поначалу были настороженно или даже враждебно настроены друг к другу, но перед лицом общей опасности — заливающей всю поверхность воды — им приходится ужиться и даже подружиться. Здесь лежит та заложенная в мультфильм мысль, которую считать легко: сотрудничать лучше и эффективнее, чем воевать, а вынужденные товарищи могут стать друзьями и даже семьёй.

Тут же стоит упомянуть несомненную прелесть мультфильма в плане достоверности отображения животных. Нарисованы они максимально анималистично: движения, позы, поведение — всё как в жизни. Владельцы кошек точно оценят эти ленивые потягивания-царапанья стен лодки или то, как котик сбрасывает с импровизированного «стола» вещи. Впрочем, на абсолютную реалистичность «Течение» не претендует: элемент фантазии вносят мелочи вроде того, что животные осознанно научились управлять парусной лодкой. Или то, сколько раз коту и другим везло. В реальной жизни они погибли бы через пять минут хронометража от начала бедствия. Ну, от силы десять.

Как это выглядит и звучит

Фантастически красиво, несмотря на простоту стилизованной графики. Изящно нарисованные животные действуют на фоне захватывающих дух пейзажей и огромного количества воды. Природа, свет, цвет — многие кадры можно ставить на паузу и использовать в качестве обоев для гаджетов. Загляденье!

О звуках тоже стоит сказать: этот мультфильм не нуждается ни в каком переводе, потому что никто не произносит ни слова. Все звери общаются звуками, присущими их видам, причём делают это максимально реалистично. Настолько, что при просмотре ваши домашние питомцы будут реагировать, поднимать ушки и нервничать вместе с вами. А нервничать здесь есть, о чём.

Почему это тревожно

Нравится ли вам видеть, как животные страдают и пытаются выжить? Если нет, и ваше сердце обливается кровью, когда вы наблюдаете подобное, то смотреть «Течение» будет тяжело. Редкие моменты условной безопасности на лодке в условиях глобального потопа перемежаются постоянными сценами с риском для жизни. Жестокая борьба со стихией выглядит максимально правдоподобно и душераздирающе.

К этому можно добавить общий жутковатый тон мультфильма. Начиная с кошачьих скульптур, заливаемых водой, продолжая даже своеобразными скримерами, когда из-под воды внезапно выглядывает гигантская человеческая рука статуи, и заканчивая сценами затопления всего и вся. Поданы они особенно эффектно: вода разливается под спокойную и эпичную музыку, это красиво, масштабно и захватывало бы дух от впечатляющей мощи стихии, не доброй и не злой, если бы одновременно с этим бедный маленький котик не метался в поисках клочка, за который можно уцепиться, чтобы не утонуть.

Почему это непонятно

«Течение» как авторский и артхаусный проект пытается нести в себе мораль и философские идеи. К сожалению, разглядеть их не очень просто, кроме той, что про сотрудничество и семью. Допустим, экологическая составляющая тоже ощущается, хотя напрямую указаний на то, что люди исчезли по своей вине, нигде нет — ну, это и так подразумевается. В остальном мультфильм оставляет больше вопросов, чем что-то объясняет. Некоторые моменты так и вовсе остаются фантастическими и абсолютно лишёнными логики. Например, мы так и не поняли, что случилось с птицей. Сцена с ней — психоделическая фантазия, но увы, что буквально случилось с пернатой героиней, никто не объяснил.

Возникают и более приземлённые вопросы — такие, как питание. В первой половине ленты зрителям показали только то, как обедала капибара, затаскивая банановую ветвь на палубу лодки. Котик же как будто бы несколько дней ничего не ел, и волнение за то, что он умрёт если не от воды или хищников, то голода, изрядно мешает просмотру. Уже во второй половине мультфильма выясняется, что он научился хорошо плавать и ловить рыбу. Эта информация пригодилась бы зрителям раньше!

Итого

Как мы уже сказали, «Течение» — это авторский проект. Гинтс Зильбалодис выступает тут режиссёром, сценаристом, продюсером, оператором, композитором, художником и монтажёром. То есть да, буквально все роли его. Молодой латвийский аниматор бесспорно очень талантлив, и этот мультфильм — действительно выдающийся проект, оригинальный, свежий и впечатляющий. Плюсом также можно назвать счастливый финал — да-да, эти полтора часа борьбы заканчиваются хорошо и все выжили. Вроде бы. Мы так и не поняли про птицу.

Но даже несмотря на это, остаётся вопрос для кого этот мультфильм собственно создан. Детям он может показаться скучноват, так как динамики в нём не очень много, а пейзажей и медитативных сцен — достаточно. Взрослым, которые равнодушны к животным, будет неинтересно: ну выживают, и что с того? Тем же, кто животных любит, наблюдать за детально отрисованными страдающими зверями может быть невыносимо. Получается, «Течение» адресовано всё же последним, но только в том случае, если они хотят «пожевать стекла», как сейчас говорят молодые зрители. То есть как следует пострадать и потрепать нервы. Желаем зрителям стойкости, а всем котикам долгой жизни и не повторять судьбу главного героя.