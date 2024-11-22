Киноман составил полную подборку фильмов, которые показывали на СТС по вечерам

Рубрика «Кино в 21:00» на СТС стала своеобразным мемом для россиян, которые увлекались телесмотрением в 2000-х. Каждый день в данном временном промежутке на телеканале показывали как известные голливудские блокбастеры, так и уютные семейные комедии.

© Чемпионат.com

Пользователь сервиса Letterboxd под ником Aiaan Makarov проанализировал программу передач и составил подборку лент, которые показывали в эфире СТС чаще всего.

Самые популярные фильмы из рубрики «Кино в 21:00» на СТС

С полной подборкой можно ознакомиться по ссылке. Она насчитывает ровно 2500 различных фильмов.