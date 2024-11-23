Плохой сценарист, но отличный «соавтор»: Как ИИ помогает в искусстве

Некоторые представители киноиндустрии считают, что нейросеть не сможет полностью заменить человека при создании произведений искусства, а другие наоборот уверены, что в будущем из-за ИИ, например, исчезнет несколько профессий в сфере кино.

Искусственный интеллект уже начали применять при создании сериалов и фильмов. Однако пока его технологии больше используют в качестве инструментов, поэтому без помощи человека обойтись невозможно. При этом некоторые представители отрасли считают, что из-за развития нейросети скоро может исчезнуть ряд специальностей в киноиндустрии.

Помощник в искусстве

Накануне в СМИ появилась информация о том, что в 2024 году каждый третий творческий проект в России создавался при использовании искусственного интеллекта. Так президент коммуникационной группы «PROGRESS» Дмитрий Солопов сообщил, что за год доля применения ИИ в творческой сфере удвоилась, и такой тренд сохранится дальше.

Отмечается, что в России технологии ИИ особенно широко применяются при создании промороликов, звуковых эффектов или ТВ-шоу. Так, например, в Национальной Медиа Группе (НМГ) рассказали, что в 2023 году организацией впервые были применены технологии нейросети в создании нестандартной промокампании для шоу выпускников «Алые паруса». С помощью ИИ были созданы семь промороликов и заставка трансляции.

Известно, что искусственный интеллект применяется в фильмах и сериалах. Также с помощью него чистят речь актеров и делают доозвучку картин.

«Робота Вертера в недавнем фильме «100 лет тому вперед» озвучил Федор Бондарчук, но некоторые фразы были созданы с помощью технологии синтеза речи на базе современных AI-решений», - приводят слова представителей НМГ «Известия».

В «Газпром-Медиа Холдинге» также сообщили изданию, что активно используют ИИ для оптимизации процессов и повышения эффективности работы. Так, при помощи технологий нейросети работники НТВ отреставрировали примерно тысячу часов эфирного времени популярного сериала про Мухтара в HD-качестве и с более качественным звуком. Хотя первый сезон этого многосерийного фильма снимали 20 лет назад.

К тому же ИИ применяли для доозвучки сериала «Свои» на Пятом канале, а телеканал СТС выпустил сериал «Сидоровы» по сценарию нейросети.

ИИ в кино

На фоне применения технологий искусственного интеллекта на телевидении и в кино представители индустрии поспорили о том, действительно ли ИИ может заменить человека в искусстве. Например, кинокритик, ведущий программы «Синемания» Давид Шнейдеров считает, что из-за развития нейросети могут полностью исчезнуть некоторые кинопрофессии.

«Посмотрев мультик (первый нейроанимационный проект "Маленькие ночные серенады" - прим. НСН), я понял, почему в Голливуде были забастовки из-за нейросетей. Потому что я сразу задумался о том, какие кинопрофессии, кроме композитора, монтажера, исчезнут? Я подумал, а люди то зачем? Если достаточно одного грамотного программиста, который введет музыку и огромный набор картин художников», - сказал он в пресс-центре НСН.

Кинокритик также подчеркнул, что нейросеть стала прекрасным помощником и «золотой жилой» при воссоздании исторических личностей и событий.

«Исторические вставки нейросеть рисует прекрасно: где речь идет про Булгакова – она изображает Москву 30-х годов. Это абсолютно золотая жила для документалистов, которые занимаются реконструкцией исторических событий. Одно дело, когда мультипликатор рисует мультяшного Ленина, а другое, когда ИИ воссоздает Ленина, которого не отличишь от живого. Мы также можем попросить нейросеть пройтись по современному Воронежу с Мандельштамом или написать его стихи», - добавил Шнейдеров в пресс-центре НСН.

Однако кинорежиссер, продюсер, поэт, автор и режиссер-постановщик проекта «Маленькие ночные серенады» Светлана Астрецова подчеркнула, что нейросеть пока не способна создать полноценный 12-минутный фильм, поэтому участие человека в творческом процессе все еще необходимо. По ее словам, ИИ является лишь инструментом.

«Несмотря на то, что наш проект позиционируется как нейроанимация, тем не менее он создан в соавторстве с искусственным интеллектом. Вернее, сначала мы рассматривали нейросеть как прикладной инструмент. Нейросеть должна была просто быть быстрым и талантливым исполнителем, которая профессионально воплотит наши идеи. Сегодня нейросеть не может создать полноценный 12-минутный фильм. Самая продвинутая нейросеть SORA создает минутный ролик, а, чтобы создать даже пять минут фильма, нужен монтажер. Все равно необходимо человеческое участие, так как сеть только компилирует картинки, там нет творчества и логики», - объяснила Астрецова в пресс-центре НСН.

Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильма «Сто лет тому вперед» Андрей Золотарев в интервью НСН тоже заметил, что искусственный интеллект пока не может создавать принципиально новые произведения, которые передают человеческий опыт, поэтому ИИ еще нескоро сможет заменить авторов сценария.

«Нейросеть неконтекстуальна. Когда зритель приходит в кино, он смотрит на передачу человеческого опыта. Только он для нас релевантен, только так мы можем почувствовать себя на месте героя. Нейросеть пока не может с этим конкурировать. Сначала она заменит полицейских, потом врачей и только после доберется до сценаристов», - отметил он.

При этом Золотарев признался, что при написании сценариев обращается к нейросети на этапе сбора информации.

«КПД нейросети хорош, когда мы говорим про поиск тем. Сейчас пишу сценарий, для работы мне нужно понимать особенности иудейской религии хазар. Я могу читать большие статьи, но также могу попросить нейросеть сделать выжимку, что удобно», - поделился сценарист.

ИИ в литературе

Между тем, некоторые представители литературы считают, что искусственный интеллект не заменит реальных авторов. Так, российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с НСН заявил, что сейчас в литературе нейросеть пока не может стать писателю даже помощником, потому что не отличает факты от выдумки.

«Слава Богу, что я пока не нуждаюсь в помощи нейросетей. В литературе нейросеть пока не помощник. Это не та сфера, где можно что-то получить таким образом. В качестве помощника или замены художника нейросеть работает, тут надо признать, многие этим пользуются. Но она все равно создает упрощенный продукт. Начинающие авторы очень часто таким образом свои обложки книг создают. Пока человек в любом случае лучше даже в рамках художественного оформления», - заметил он.

По мнению Лукьяненко, в литературе нейросеть может только штамповать бездарные тексты, а при сборе информации автор рискует наткнуться на ложные данные.

«Нейросеть создает из уже имеющихся материалов, она не обладает самосознанием, разумом, создать принципиально новое она не может. Нейросеть удобна для сбора информации, она позволяет получить быстрый ответ, но гарантии нет, что ответ этот будет правильный. Этот ответ всегда нужно проверять, так как нейросеть способна создать вымышленную новость», - добавил писатель.

Ранее основатель и гендиректор компании «Майндсэт», ИИ-разработчик Фрэнк Шихалиев в пресс-центре НСН подчеркнул, что сегодня взаимодействие нейросетей с человеком выходит на запредельный уровень — психологический, и непонятно, какую роль искусственный интеллект будет играть дальше.