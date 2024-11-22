Прокатчик «Ужасающего» раскрыл секрет тренда на хорроры

Молодежи нравятся оригинальные и шокирующие хорроры, при этом новому «самому страшному клоуну» помоги «дать по газам» вирусные ролики, сказал в эфире НСН Сергей Щербинин.

© кадр из фильма «Ужасающий 3»

Интерес в России к фильмам ужасов растет за счет омоложения аудитории, при этом клоун-убийца Арт из «Ужасающего» стал популярнее легендарного Пеннивайза из романа Стивена Кинга «Оно», заявил в интервью НСН учредитель и гендиректор кинопрокатной компании World Pictures Сергей Щербинин.

По итогам октября в пятерку самых кассовых фильмов в России попали кровавые хорроры «Ужасающий 3» (сборы 284 млн рублей) и «Субстанция» (сборы за сентябрь и октябрь 512 млн рублей). В июне второе место по сборам занял американский ужастик «Собиратель душ» (392 млн рублей). Щербинин объяснил, в чем секрет «Ужасающего».

«Отмечу, что мы прокатывали все части "Ужасающего", и своего пика популярности эта франшиза достигла именно к третьей части. Можно сказать, что она выросла на наших глазах, как свой ребенок. Сначала он не очень умел ходить, потом делал первые шаги, а потом дал по газам. Мемы и ролики с клоуном Артом стали вирусными. Конечно, дело в оригинальности самого персонажа и его истории. В каком-то смысле сейчас Арт затмил самого Пеннивайза из “Оно”, которого долгое время считали самым страшным клоуном. Фильм посмотрело более 800 тыс зрителей, это безусловно говорит, что франшиза стала культовой», - указал собеседник НСН.

По его словам, сегодняшний интерес к хоррорам в России можно назвать трендом.

«Интерес к хоррорам всегда был стабилен, но можно сказать, что в настоящий момент интерес к хоррорам особенно высок. Это связано, в первую очередь, с омоложением аудитории, смотрящей хорроры. Для молодежи хорроры - это своего рода аттракцион, а кинотеатры – лучшее место для получения подобных эмоций. Можно ли назвать новым тренд на качественные, оригинальные и даже шокирующие хорроры? Я с уверенностью могу сказать, что да», - подчеркнул Щербинин.

При этом он отметил, что компания делает ставку не только на американские ужастики, но и лучшие азиатские образцы этого жанра.

«В пакет нашей компании в следующем году вошли одни из самых сильных и потенциально кассовых хорроров со всего мира. Например, в самом начале года на новогодних каникулах мы выпустим “Синистер: Новые души”. Также в нашем лайнапе есть самый крупный южнокорейский ужастик года Dark Nuns, сиквел одного из самых успешных хорроров The Priests с мировыми сборами около $40 млн. Есть очень качественные индонезийские хорроры, которые в последнее время не уступают по качеству голливудским, например, Dominion of Darkness, The Haunted Hotel 2, обе части которого взял на эксклюзив Netflix, что является показателем качества», - заключил собеседник НСН.

Сергей Щербинин ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о сборах западного фестивального кино в России. Он также объяснил, сложно ли было получить права на прокат фильма «Великая» с Кейт Уинслет.