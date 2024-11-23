Идрис Эльба сыграет генерала Дункана в фильме по «Властелинам вселенной»

Журналисты издания Deadline сообщили, что Идрис Эльба («Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Прометей», «Тихоокеанский рубеж») сыграет в фильме по «Властелинам вселенной». Актёр исполнит роль генерала Дункана.

Напомним, Хи-Мэна в предстоящей экранизации сыграет Николас Голицын («Золушка», «Пурпурные сердца»). Подробности сюжета и остальной каст пока не раскрываются.

Ранее лентой по мотивам «Властелинов вселенной» занималась компания Netflix. Однако впоследствии фильм отменили из-за слишком большого бюджета, который раздулся почти до $ 200 млн. Постановщиком картины от Amazon выступит Трэвис Найт, снявший «Бамблби» и «Кубо. Легенда о самурае».

Премьера экранизации состоится 5 июня 2026 года. Оригинальный мультфильм «Хи-Мэн и Властелины Вселенной» выходил с 1983 по 1985 год.