Стартовали съемки триллера «Камбэк» с Александром Петровым

В России стартовали съёмки триллера «Камбэк» с Александром Петровым в главной роли. Авторы проекта также опубликовали фотографии со съёмок.

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Действия сериала развернутся в 2004 году. Главный герой не помнит своего имени, кто он и откуда, просто однажды очнулся в больнице с многочисленными травмами и без памяти. Теперь он вынужден скитаться по городу, спать, где придётся, и есть, что дадут, но при этом он не растерял человеческий вид и достоинство, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах.

Также в актёрский состав вошли Алексей Чадов, Григорий Столбов, Илларион Маров, Хетаг Хинчагов, Василиса Коростышевская, Константин Гацалов, Василий Молодцов и другие. Кресло режиссёра занял Динар Гарипов («Прелесть», «Территория»).

Премьера сериала «Камбэк» состоится в 2025 году. Точная дата пока не раскрывается.

Кадры со съёмок