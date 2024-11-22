Вышел трейлер сериала «Laid»

Трейлер сериала «Laid» обнародовал 21 ноября 2024 года видеосервис Peacock. Главные роли в черной комедии исполнили Стефани Сюй («Всё везде и сразу», «Каскадёры») и Заша Мэмет («Безумцы», «Бортпроводница»), а также снялись Майкл Ангарано, Томми Мартинес, Райан Пинкстон, Хлоя Файнмен, Симу Лю, Финнеас О’Коннелл, Оливия Холт, Дэвид Денман, Кейт Берлант и другие. Режиссерами сериала стали Нахнатчака Хан («Трудности ассимиляции», «Молодой Скала») и Морис Мэрэбл («Чудотворцы», «Прозревший»).

© скриншот из сериала «Laid»

По сюжету, молодая женщина по имени Руби (Сюй) обнаруживает, что все ее бывшие бойфренды (и даже те, с кем она встречалась всего лишь раз) умирают один за другим. Когда число жертв доходит до шести человек, Руби вместе со своей лучшей подругой Эй Джей (Мэмет), которая увлекается расследованием убийств, пытаюются разобраться в этой загадочной закономерности. Руби также решает, что обязана предупредить всех-всех своих бывших за 20 лет (со времен учебы в колледже) о грозящей им опасности, что приводит ко множеству встреч, выяснений отношений и неловких ситуаций.

Премьера всех восьми эпизодов «Laid» состоится на Peacock 19 декабря.