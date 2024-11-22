В Югре до 2030 года планируют снять более 20 фильмов

Съемки как минимум 21 фильма планируются в Ханты-Мансийском автономном округе до 2030 года. Из бюджета региона на предоставление субсидий на эти цели планируется направлять 50 млн рублей в год, сообщили ТАСС в департаменте внутренней политики Югры.

"В период с 2024 года и до 2030 года планируется создание не менее 21 национального фильма (трех национальных фильмов в год), произведенных полностью или частично в автономном округе. <…> На предоставление субсидии из бюджета автономного округа предусмотрено 50 млн рублей в год", - отметили в департаменте.

По данным региональных властей, в Югре кинокомпаниям могут вернуть часть понесенных расходов: здесь внедрили систему рибейтов, позволяющую компенсировать до 80% затрат, но не более 30 млн рублей на создание кинолент в автономном округе, реализуется механизм поручительства. Также им помогут подобрать актеров, решить административные вопросы. В марте 2023 года Югра присоединилась к проекту "Кино России", который реализуют в регионах РФ Агентство стратегических инициатив и Ассоциация продюсеров кино и телевидения при поддержке Министерства культуры РФ.

В Югре запланировано создание технологического кинокластера, что обеспечит необходимые условия для полного цикла современного кинопроизводства, включая работы постпродакшна и создание компьютерной графики, а также реализацию образовательных программ, что позволит привлечь креативную молодежь Югры.