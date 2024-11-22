Фильм «Мария, мать Христа» с Энтони Хопкинсом выйдет в России 12 декабря

Кинокомпания «Атмосфера Кино» опубликовала дублированный трейлер фильма «Мария, мать Христа» с Энтони Хопкинсом в главной роли. В видео показали центральных героев истории и различные локации.

Также из ролика стало известно, что премьера фильма в кинотеатрах России состоится 12 декабря.

Видео доступно в VK-группе «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат Aloe Entertainment.

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Картина «Мария, мать Христа» рассказывает историю матери Иисуса, которая вынуждена бежать от преследований царя Ирода, поскольку он объявил охоту на всех младенцев государства. Мария и Иосиф бегут в надежде спасти своего новорождённого сына Иисуса, которому суждено изменить ход человеческой истории.

Лента выйдет в стриминговом сервисе Netflix 6 декабря.