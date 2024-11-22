О чем будет мультфильм «СуперСанта»

Уже на днях российской публике будет представлен самый праздничный и самый яркий мультфильм этого снежного сезона “СуперСанта”! 21 ноября состоится премьера, ну а дистрибьютором теплого мультфильма выступит компания «Наше кино». В колоритной истории Новый год окажется под угрозой. Поэтому главным героям придется объединить свои усилия и спасти его. Аниматору придется стать настоящим супергероем и преодолеть все невзгоды, кардинально изменив свой характер и возродив уверенность в себе. Ну а помогут ему в этом 11-летний ребенок и эльф с магическими способностями!

© кадр из мультфильма «СуперСанта»

А теперь немного подробнее о сюжете! Клиф Клаустовски работает аниматором. Он любит свое дело и наслаждается творчеством, а в снежную пору ежегодно подрабатывает Сантой. Все складывается весьма удачно, но он понимает, что скрывает в себе какой-то невероятный потенциал! Работа Сантой – это слишком просто для такого героя!

Ну а для того, чтобы доказать себе, что способен на большее, Клиф самоотверженно решает бороться со злом на планете. Серьезная заявка, не так ли? Не переборщил ли он с новыми задачками? Да уж, одному здесь точно не справиться… Но у Клифа, как и у любого другого главного героя, обязательно найдутся верные друзья, которые тоже не боятся сразиться за будущее своей планеты.

И пусть маленькая девочка Билли и очаровательный эльф Лео вовсе не выглядят устрашающе, но кто сказал, что у них не хватит сноровки и смекалки для того, чтобы сразиться с напыщенным предпринимателем Грампусом, собирающимся украсть детские игрушки?! Ну а для того, чтобы узнать, получится ли у команды вернуть детям отличное настроение в праздник, нужно обязательно посмотреть “СуперСанту”!

Кстати, трейлер уже здесь: