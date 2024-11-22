Джесси Айзенберг снимет мюзикл с Джулианной Мур и Полом Джаматти

Джесси Айзенберг начал работу над своим новым режиссерским проектом. Как сообщает Deadline, это будет мюзикл, а главные роли в нем исполнят Джулианна Мур («Всё ещё Элис», «Май декабрь») и Пол Джаматти («Миллиарды», «Оставленные»).

Пока безымянный фильм расскажет о застенчивой женщине (Мур), которую неожиданно пригласили в местную постановку оригинального мюзикла. Под чарами волевого и загадочного режиссера (Джаматти) «она теряет себя в роли и в мире высоких ставок в этой постановке общественного театра».

Сценарий написал сам Джесси (он также планирует выступить в качестве композитора), а его коллега по фильму «Добро пожаловать в Zомбилэнд» Эмма Стоун и ее муж Дэйв Маккери продюсируют проект со своей компанией Fruit Tree. Производством займется Topic Studios, которая полностью финансирует проект. Съемки должны начаться в 2025 году.

«ИнтерМедиа» напоминает, что это будет уже третья режиссерская работа 41-летнего актера. Дебютное драмеди «Когда ты закончишь спасать мир» вышло в 2022 году, и в нем также одну из главных ролей сыграла Джулианна. Второй фильм Айзенберга «Настоящая боль» (где он сыграл одну из двух главных ролей вместе с Кираном Калкином) был представлен на фестивале «Сандэнс» в январе и выйдет в мировой прокат в ближайшие месяцы. Продюсерами обоих кинопроектов была компания Fruit Tree.