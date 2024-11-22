Мюзикл «Злая» с Арианой Гранде заработал $ 19,2 млн на предпросмотрах в США

Сказочный фильм «Злая» с Арианой Гранде заработал $ 19,2 млн на предпросмотрах в США — это рекорд для музыкальных адаптаций. Аналитики ожидают, что на старте в домашнем прокате картина получит в районе $ 100-110 млн.

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Напомним, первая часть рассказывает о двух ведьмах страны Оз: Эльфабе и Глинде. История показывает взросление двух девушек, их соперничество за сердце одного возлюбленного, а также борьбу с тиранией Волшебника, усилиями которого жители страны Оз были настроены против Эльфабы.

Также в актёрский состав вошли Джонатан Бейли, Итан Слейтер, Бронуин Джеймс и другие. Режиссёром выступил Джон Чу, ранее поставивший «Иллюзию обмана 2».

Премьера второй части истории о двух ведьмах состоится 26 ноября 2025 года.