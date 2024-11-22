Гир раскрыл подробности встречи с Джулией Робертс перед съемками в «Красотке»

Американский актер Ричард Гир поделился впечатлениями от знакомства с актрисой Джулией Робертс за несколько дней до начала съемок фильма «Красотка», где они сыграли главные роли. Подробности первой встречи с ней он Джимми Фэллону.

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75-летний артист рассказал, что он впервые встретился с Робертс еще до съемок романтической комедии.

«Кажется, она снялась в одном фильме до этого, режиссер Гэри Маршалл свел нас, так мы встретились. Помню, как Джулия приехала ко мне в Нью-Йорк. Гэри сразу сказал, что Джулия хороша и обязательно мне понравится», — отметил Гир.

Ранее сообщалось, что фанатов Ричарда Гира напугал его внешний вид на гала-концерте City Harvest Gala 2024 в Нью-Йорке.