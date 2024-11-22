Драму «День шакала» с Эдди Редмэйном продлили на второй сезон

Как сообщают журналисты издания Deadline, стриминговый сервис Peacock продлил драматический сериал «День шакала» с оскароносным Эдди Редмэйном на второй сезон. Детали продолжения пока не раскрываются.

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За первые семь дней «День Шакала» посмотрели 3 млн человек. Также шоу заняло первое место в рейтинге самых популярных сериалов от Peacock. Поэтому неудивительно, что сервис решил выпустить новый сезон.

«День шакала» выступает экранизацией одноимённого романа писателя Фредерика Форсайта. Согласно синопсису, действия разворачивается в наши дни. Бьянка, сотрудница спецслужб, пытается выяснить личность снайпера по прозвищу Шакал.

Также в актёрский состав вошли Лашана Линч, Урсула Корберо, Чарльз Дэнс, Ричард Дормер, Чуквуди Ивуджи, Лия Уильямс, Халид Абдалла, Элеонора Мацуура, Джонджо О’Нил и другие. Кресло режиссёра занял Брайан Кирк, работавший над «Игрой престолов».