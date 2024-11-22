В Москве открылся XV Фестиваль бразильского кино

Фильмы о популярной бразильской музыке, романтические комедии, драмы со звездами сериала "Клон" вошли в программу XV Фестиваля бразильского кино, церемония открытия которого состоялась в Москве в киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.

Автором постера фестиваля стал известный бразильский художник Антонио Петиков. Именно его картина "Христос-Искупитель" украшает главный имидж кинофестиваля. "Нет образа, который лучше бы представлял Бразилию, чем статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро", - отмечает Петиков, слова которого приводит пресс-служба смотра.

С приветственным словом перед гостями выступил посол Бразилии в России Родриго Баэна Соарес. Он отметил заметное сближение между Россией и Бразилией в области культуры.

"Проведение 15-го фестиваля прекрасно демонстрирует отношение взаимного восхищения между Бразилией и Россией. Наши достижения в различных областях культуру весьма значительны: посольством Бразилии были проведены концерты, фотовыставки, переводы книг, театральные постановки в ведущих культурных учреждениях России", - заключил посол.

Фестиваль бразильского кино открыл музыкальный байопик "Гонзага". Картина повествует о жизни бразильского певца и аккордеониста Луиса Гонзаги, одного из величайших популяризаторов музыкального стиля форро по всему миру. Фильм "Гонзага" уже открывал 6 Фестиваль бразильского кино, а теперь возвращается на экраны в юбилейный год.

Как сказала ТАСС продюсер фестиваля Фернанда Бульоес, в нескольких картинах заняты хорошо известные российскому зрителю бразильские актеры. Так, в комедии "Влюбленная" главную роль исполнит Джованна Антонелли, сыгравшая Жади в популярном бразильском сериале "Клон".

"В Клоне было много всего того, что так любит российская публика: любовь, боль, страдания и хороший финал", - сказала Бульоес.

Режиссером другой картины, драмы "Перола", выступил экранный партнер Джованны Антонелли, известный бразильский актер Мурило Бенисио, сыгравший сразу несколько ролей в "Клоне".

Перед сеансом состоялся мини-концерт струнного квартета в составе двух скрипок, альта и виолончели под руководством дирижера выпускника академии консерватории имени Чайковского Бруно Брандао Куаресмы. Гостям фестиваля представили композиции, вдохновленные традициями северо-востока Бразилии.