В Алма-Ате открылся международный кинофестиваль "Евразия"

17-й международный кинофестиваль "Евразия", на котором покажут российско-индийскую ленту "Надо снимать фильмы о любви" и российский фильм "Там, где танцуют стерхи" открылся в Алма-Ате, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

© unsplash

«‎Я верю, что сегодняшний фестиваль откроет новые идеи и проекты, придаст новые импульсы развитию киноиндустрии», — сказал в приветственном письме к участникам фестиваля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Письмо зачитала на мероприятии глава министерства культуры Казахстана Аида Балаева.

Программа кинофестиваля, который продлится до 30 ноября, разделена на две секции: международный конкурс с 12 фильмами и конкурс стран Центральной Азии и Тюркского мира, где представят 9 фильмов. В общей сложности в фестивале участвуют кинематографисты из 15 стран. Председателем жюри в этом году стал обладатель "Золотой пальмовой ветви" Канн, турецкий режиссер Нури Бильге Джейлан. Конкурс стран Центральной Азии и Тюркского мира возглавляет китайский режиссер Ли Баохуа, известный работами о культурном наследии. Конкурсные показы пройдут с 25 по 29 ноября на территории кинопарка "Есентай".

Российско-индийский фильм "Надо снимать о любви" российского режиссера Романа Михайлова входит в состав международного конкурса. Фильм рассказывает о том, как поездка российской киногруппы в древний индийский город Варанаси "подталкивает к размышлениям о смысле происходящего, о сути кино, о ценностях, которые обычно считаются очевидными", сообщается на сайте фестиваля.

Российский фильм "Там, где танцуют стерхи" режиссера Михаила Лукачевского, представленный в конкурсе стран Центральной Азии и Тюркского мира, рассказывает о маленьком мальчике, который верит, что человек, увидевший танец стерхов - белых журавлей - в небе, навсегда обретает счастье и внутренний покой.

«‎Уповаем на конкурсную и внеконкурсные программы, ждем хорошего кино, интересных круглых столов, мастер-классов от наших коллег-кинематографистов», — сообщил ТАСС руководитель деловой площадки кинофестиваля Карим Кадырбаев.

Он подчеркнул, что "в этом году кинофестиваль впервые проводится исключительно на спонсорские средства", а не финсируется государством. Кадырбаев подтвердил, что это сделано в рамках решения президента Токаева о введении в республике режима жесткой экономии госсредств для ликвидации последствий весенних разрушительных паводков.