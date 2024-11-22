Эдвард Бергер снимет Остина Батлера в фильме о путешествиях во времени

Режиссер Эдвард Бергер («На Западном фронте без перемен», «Патрик Мелроуз») планирует съемки нового фильма «Барьер» (The Barrier) с Остином Батлером («Элвис», «Байкеры») в главной роли. Как сообщает Deadline, детали сюжета фильма, основанного на рассказе писателя и сценариста Макмиллана Хеджеса, держатся в секрете, но, по данным инсайдеров, это будет картина о путешествии во времени в духе «Интерстеллара» и «Лучшего стрелка».

«ИнтерМедиа» напоминает, что новый фильм Бергера «Конклав» вышел в российский прокат 21 ноября. Тем временем режиссер занимается постпродакшном «Баллады о маленьком игроке» - драмы с Колином Фарреллом и Тильдой Суинтон в главных ролях.

Остин Батлер закончил съемки в фильме режиссера Ари Астера «Эддингтон», в данный момент находится на съемках картины Даррена Аронофски «Пойман на краже», а также в его ближайших планах работа в фильме об автогонщиках «Американская скорость», где они с Томом Холландом сыграют братьев.