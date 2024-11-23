Что осталось за кадром фильма «Эра»

Режиссёр и исполнительница главной роли в фильме "Эра" презентовали картину в Омске, а также побывали в гостях у "Радио Сибирь" и телеканала "Продвижение".

Режиссёр Вениамин Илясов представил в Омске свой дебютный фильм "Эра" (18+), который вышел в российский прокат 21 ноября. Специальный показ состоялся в кинотеатре "Слава". После показа режиссёр и исполнительница главной роли актриса театра, кино и озвучивания Марианна Шульц провели творческую встречу со зрителями. Подробнее о фильма мы писали здесь.

Во время встречи режиссёр рассказал, что Омск сыграл не последнюю роль в составлении образа главной героини - Эры. Все старомодные цветастые платья, которые в одном из эпизодов примеряет на себя Марианна, были куплены режиссёром в Омске. Сама актриса отметила, что давно мечтала посетить наш город, так как считает его своей малой родиной: отец Марианны родом из Омска.

Во время визита в Омск Вениамин Илясов и Марианна Шульц успели стать гостями эфира "Радио Сибирь". Вместе с ведущим Фёдором Грековым они обсудили, почему режиссёру было важно взять непримелькавшихся актёров, где искать зрителя для авторского кино, что общего у Омска и Минска и с чего начинается создание фильма.

- Я поехал в Грузию, сидел на берегу Чёрного моря, и увидел мать и сына, которые сидят и кидают камни в воду. Этого было достаточно, чтобы развить историю, и дальше пошло писаться. И этот эпизод остался в фильме. Фильм буквально начинается с того, что мать и сын бросают камни в море. Я исхожу от образа: для меня форма рождает содержание, а не наоборот. Да, слово было первым, но я исхожу от изображения, которое я увидел у себя в голове или вообще на улице, - рассказал режиссёр.

- У меня очень много юмора. Ну, по крайней мере, было. Но с каждым днём всё иссякает. Я привыкла играть немножко с изюмом, как говорится. Всё время какие-то характерные персонажи. <…> А здесь у меня женская история, я бы даже сказала, что не драматическая, а любовная. Веня предложил мне продлить мой женский возраст, экранный, я имею в виду, - рассказала в эфире Марианна Шульц.

Вениамин признался, что даже и не подозревал, что фильм завоевал несколько фестивальных наград: в фестивале "Новое движение" как лучший фильм и за лучшее визуальное решение, в кинофестивалях "Восток & Запад. Классика и авангард" в номинации лучшая женская роль, "Окно в Европу", "Зеркало" и стал участником 48-го Международного кинофестиваля в Сан-Паулу. Подробнее о том, как Вениамин Илясов создавал свой первый полный метр, читайте в нашем интервью.

- Мне непонятно, кто его ругает (наше русское кино). Может быть, создался какой-то образ из 2010-х годов, где преобладала так называемая чернуха. Это касается всех, это камень в огород и создателям, и зрителям. Создатели немножко разбаловались тем, что можно делать всё что угодно, а зрители (их тоже можно понять) хотят видеть что-то другое, но в то же время они устали и от мелодрам, - добавил режиссёр.

Побывали Вениамин Илясов и Марианна Шульц и в гостях программы "Кадры" (12+) телеканала "Продвижение" в Омске. Интервью у режиссёра и актрисы взяли две юные ведущие, которые только начинают свой путь на телевизионном поприще.

- Для нас этот эфир был волнительным, потому что у двух девчонок это была премьера: они первый раз работали в кадре. И, конечно, общаться с актрисой с такой богатой фильмографией и режиссёром, который стал открытием фестивалей, было очень ответственно и тревожно. Но всё прошло хорошо. И, конечно, в этом, не буду скрывать, большая заслуга наших гостей. Они создали на площадке такую атмосферу, что наше интервью превратилось в приятную дружескую беседу. Я не устану повторять, что очень благодарна всем взрослым, занятым людям, которые находят время на диалог с детьми, - рассказала "Омск Здесь" руководитель Школы ТВ Светлана Друковская.

Авторы и ведущие проекта - молодые ученики Школы Телевидения Телеканала "Продвижение". В студии они встречаются с актёрами, спортсменами, политиками и другими известными людьми, чтобы откровенно поговорить с ними без снобизма и дежурных вопросов. Недавно интервью ученикам Школы Телевидения дал прославленный борец Александр Карелин. Ребятам пришлось готовиться к разговору ночь напролёт.