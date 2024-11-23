В Красноярском крае запланировали съемки более десяти кинокомпаний

Заявки на съемки в Красноярском крае в 2025 году подали более 10 федеральных кинокомпаний. В 2024 году в регионе проводились съемки семи крупных кинопроектов, сообщила ТАСС генеральный директор "Енисей кино" Ирина Белова.

"Предварительно, есть более 10 кинокомпаний, которые планируют снимать у нас в крае", - сообщила Белова, добавив, что в 2024 году в крае снималось семь игровых кинопроектов, в том числе сериал "Ронин" (20 серий), съемки которого производились компанией "Триикс медиа" в течение шести месяцев в поселках Усть-Мана, Слизнево, Лиственка и других знаковых местах Красноярского края, а также полнометражный игровой фильм "Дедушка" производства кинокомпании "Мустангфилм", премьера которого пройдет в 2025 году.

В 2023 году четыре кинокомпании потратили в Красноярском крае 20 млн рублей, а в 2024 году этот показатель превысил 116 млн рублей (привлеченных в край денежных средств). Для съемок проектов было задействовано 152 съемочных дня. По итогам заседания кинокомиссии впервые четыре кинокомпании получат субсидию на финансовое возмещение части затрат на общую сумму 50 млн рублей.

"Не будем забывать про мультипликативный эффект. Чтобы снимать 152 съемочных дня, был задействован малый и средний бизнес края, более 1 300 наших талантливых земляков (актеры, специалисты сферы кинопроизводства) были задействованы в съемках", - сообщила Белова.

За 2023-2024 годы в съемках фильмов на территории края приняли участие 176 профессиональных актеров. Кроме того, в съемках участвовало 827 актеров массовых сцен и свыше 190 специалистов, занятых в различных аспектах кинопроизводства.

Съемки фильмов осуществлялись при консультационной и информационной поддержке министерства культуры края и "Енисей кино".