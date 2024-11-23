Съёмочная группа срывает выпуск комедийного шоу, супруга устала терпеть измены мужа, Адам Драйвер превращает Нью-Йорк в Новый Рим, а фармацевт нанимает китаянку охранять его сына. Рассказываем, что из киноновинок стало доступно в сети.

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Шоу субботним вечером (18+)

Режиссёр: Джейсон Райтман

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.0

Время: 1 час 49 минут.

О чём фильм. 11 октября 1975 года - день рождения легендарного американского комедийного шоу "Субботним вечером в прямом эфире". Неожиданно за полтора часа до эфира на съёмочной площадке царит невообразимый хаос: маляры докрашивают декорации, осветители устроили пожар, а цензоры вычёркивают из сценария шутки. Джордж Карлин (Мэттью Риз) уже жалеет, что согласился быть ведущим. Актёр основного состава Джон Белуши (Мэтт Вуд) решил вдруг не подписывать контракт, а актёр Чеви Чейз (Кори Майкл Смит) не может оторваться от зеркала. Сценаристы пытаются впихнуть трёхчасовой сценарий в полтора часа эфира, глава NBC Дэвид Тебет (Уильям Дефо) готовится пустить в эфир другую передачу, а продюсер Лорн Майклз (Гэбриел ЛаБелль) хватается за голову, наблюдая за общим безумием.

Что интересного. Комедийный байопик о том, как стартовало самое популярное шоу Америки. В фильме воссозданы все реальные актёры, которые принимали участие в шоу. Многие комики - Джон Белуши, Билли Кристал, Чеви Чейз, Энди Кауфман, Джим Хенсон (тот самый, что создал Маппетов), - пройдя через "Субботний вечер в прямом эфире" (18+), обрели бешеную популярность и стали эталоном современного юмора. Шоу продолжает транслироваться по сей день (вышло уже 50 сезонов). Кстати, Дэн Эйкройд (его играет Дилан Обрайен) был единственным из актёрского состава шоу "Субботний вечер в прямом эфире", который, в отличие от других основателей проекта, хотя бы прочитал сценарий.

Кому не понравится. Чтобы понять большинство шуток и отсылок, нужно быть конкретно в теме. Иначе можете просто не отличить Дэна Эйкройда от Джона Белуши. Фильм рассчитан на ярого фаната шоу или на подготовленного зрителя. Если вы ни тот ни другой, тогда фильм не включаем.

Тайна в её глазах (18+)

Режиссёр: Сэм Йэтс

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.1

Время: 1 час 30 минут.

О чём фильм. Анетт (Дейзи Ридли) родила второго ребёнка, бросила работу и переехала с детьми в пригород. И всё это ради любимого мужа-писателя Бена (Шазад Латиф), которому нужны покой и свобода, чтобы лучше сочинялось. Видимо, свободы ему всё-таки показалось мало: Бен начинает часто и надолго уезжать из дома, а до самой Анетт доходят слухи о том, что муж ей изменяет. Как раз в это время старшая дочь пары получает роль в фильме, и Бену приходится сопровождать её на съёмки. Там он знакомится с успешной и скандальной актрисой Алисией (Матильда Анна Ингрид Лутс). Анетт узнаёт о новом увлечении мужа, и это оказывается для женщины последней каплей терпения. Она больше не хочет быть жертвой, она хочет отплатить за всё.

Что интересного. Фильм основан на оригинальной идее Дейзи Ридли, которая выступила продюсером проекта. Актриса известна по ролям во франшизе "Звёздные войны" (18+), в байопике "Девушка и море" (12+), в фильме "Дочь болотного царя" (18+) и в "Офелии" (18+). Фильм снят режиссёром-дебютантом Сэмом Йэтсом, который ранее работал на фильмом-спектаклем "Ваня" (16+) по Чеховскому "Дяде Ване".

Кому не понравится. Разговор ведётся всё о том же: пренебрежительное отношение мужа к жене, одиночество супруги, у которой шарики зашли за ролики, измены мужа и уход от ответственности. Если вы считаете, что пресыщены подобными историями в жизни, то кино вам точно не поможет избавиться от мрачных мыслей о минусах брачного союза.

Мегалополис (18+)

Режиссёр: Фрэнсис Форд Коппола

Рейтинг на "КиноПоиске": 5.4

Время: 2 часа 18 минут.

О чём фильм. Нью-Йорк разрушен стихийным бедствием. Амбициозный архитектор Цезарь Катилина (Адам Драйвер) предлагает реконструировать город и создать Новый Рим - утопический центр мира. Но его проект не устраивает коррумпированного мэра Франклина Цицерона (Джанкарло Эспозито), он скорее оставит город в руинах, чем уступит идеям какого-то безымянного архитектора. Между двух огней оказывается дочь мэра Джулия (Натали Эммануэль), которая и отцу предана, и Цезаря любит. А Цезарь готов на любые жертвы, чтобы уничтожить соперника. Но готов ли он возложить на жертвенный алтарь и свои чувства?

Что интересного. Сценарий фильма был написан Копполой ещё в 1980-х, но отложен из-за финансовых долгов. Фильм - давняя мечта режиссёра, поэтому он снял его полностью за свой счёт (фильм обошёлся ему в 120 миллионов долларов). Он задумал "Мегалополис" как римский эпос, современная Америка стилизована под Римскую Империю. В основу сюжета лёг заговор Катилины по захвату власти и переустройству Рима - восстание римских сенаторов в 63 году до нашей эры. Режиссёр проводит параллель между США и Римом и делает неутешительные прогнозы. Первый раз за работу принимались в 2001 году, но съёмки пришлось свернуть из-за теракта 11 сентября. До того как Адама Драйвера утвердили на главную роль, Френсис Коппола предлагал сыграть Катилину Кристиану Бэйлу, но тому мешали личные обстоятельства дать согласие на проект. О фильме пишут: "Это настоящий современный шедевр, возмущающий своей дерзостью".

Кому не понравится. Сатирическая интеллектуальная драма на стыке фантастики и истории в золотых оттенках роскоши и сытости не придётся по вкусу тем, кто путается, когда режиссёры смешивают прошлое и настоящее. А если вы не шарите в истории, то каких-то отсылок можно и не понять.

Уроки китайского (16+)

Режиссёр: Иван Макаревич

Время: 8 эпизодов по 45 минут.

О чём сериал. Никита Симачёв (Денис Никитин) после смерти мамы переезжает жить к отцу - известному фармакологу (Артём Ткаченко). Он разработал инновационное лекарство, и теперь на него и его сына открыта охота. Симачёв-старший отправляет следить за Никитой телохранительницу Мэйлин (Александра Немчинова), которая представляется обычной китайской студенткой, но её боевые навыки настораживают беспомощного и застенчивого Никиту. Девушка защищает парня, пока он пытается ухлёстывать за первокурсницей и как-то вылезти из амплуа неудачника. А сама Мэйлин вдруг обнаруживает, что попала в удивительный новый мир, где можно испытать чувства, которые девушка из древнего китайского клана не должна себе позволять.

Что интересного. Это первый оригинальный сериал стриминга "Амедиатека" и режиссёрский дебют актёра Ивана Макаревича (он снимался в роли Ивана Белова, сына того Саши Белого, в продолжении сериала "Бригада" (18+)). Иван очень любит аниме, считая, что сам жанр - это только оболочка, в которую можно вложить громаду смыслов. Свой сериал Иван сделал в стилистике японского жанра: сюжет, который поначалу кажется простым, начинает наполняться новыми смыслами, интересными героями, смехом и слезами.

Кому не понравится. Сюжетный стиль аниме, как и сам жанр, не для всех. Причём реализмом в сериале явно не пахнет. В фантастику и романтику намешали ещё и восточных драк - и как к этому относиться?