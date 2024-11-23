На сколько процентов новый «Как приручить дракона» похож на оригинал

Дискуссия о том, нужны ли игровые фильмы по популярным анимационным произведениям, всё не утекают — а студии, видя огромные сборы, продолжают их снимать.

Студия Universal Pictures поделилась трейлером ремейка «Как приручить дракона» — спустя день после того, как его слили в Сеть в плохом качестве. Фанаты уже подсуетились и сделали покадровое сравнение. Разбираемся, что и как.

О чём речь?

По сюжету фильма, юный викинг-неудачник пытается оправдать ожидания своего отца, вождя племени. Правда, всё в итоге выходит как раз наоборот, и он даже дракона не может убить… зато может с ним подружиться.

Что любопытно, герои и правда похожи на свои анимационные версии, особенно Беззубик, но интересно тут совсем не это — а то, что трейлер буквально кадр в кадр повторяет первоисточник. Деревня викингов, Иккинг со своими растрёпанными волосами, большеглазый дракончик, вождь — все они будто вышли с анимационной картинки.

А вот, что рассказал режиссёр мультфильма, Дин ДеБлуа, когда его спросили о том, и правда ли фильм будет покадрово повторять анимационный первоисточник:

«Мы создаём фэнтези, а не историческую реконструкцию, и со временем всё раскроется. Это не покадровый ремейк. Мы лишь использовали схожие ключевые моменты, чтобы почтить оригинал, которым я очень горжусь. В тизере показаны некоторые из этих моментов. Вместо совершенно нового сюжета мы стремились приукрасить и углубить оригинал, не отказываясь от любимой фанатами истории».

Ну как, верим? В целом, зрители будто бы правы в том, что с выхода оригинальной истории прошло слишком мало времени, чтобы была необходимость в ремейке. Но кино мы всё равно посмотрим — ради интереса.

Фильм выйдет в зарубежный прокат 13 июня 2025 года.