Зрители хорошо приняли исторический боевик «Гладиатор 2» Ридли Скотта

22 ноября до кинотеатров по всему миру добрался исторический боевик «Гладиатор 2» Ридли Скотта. Посмотреть картину и сформировать своё мнение о ней уже успели как критики, так и рядовые зрители.

© Чемпионат.com

Вторые встретили фильм гораздо теплее, чем первые. К примеру, на агрегаторе CinemaScore сиквел получил от зрителей оценку B — это немного ниже, чем у оригинальной ленты (A). Данный рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере фильма.

События «Гладиатора 2» разворачиваются спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина связана с оригинальной картиной с Расселом Кроу и рассказывает историю о восстании нового гладиатора. Главные роли в ленте исполнили Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дэнзел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»).