В фильме «Человек-паук 4» будут элементы мультивселенной и несколько злодеев

Как сообщает инсайдер Даниэль Рихтман, в фильме «Человек-паук 4» с Томом Холландом будут элементы мультивселенной и несколько злодеев. Дополнительные детали информатор пока не раскрывает.

© Постер

Также Рихтман рассказал, что съёмки ленты стартуют в августе 2025 года. Сколько месяцев они продлятся, тоже неизвестно.

К главной роли вернётся британский актёр Том Холланд, сыгравший супергероя в предыдущих фильмах. Режиссёром выступит Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец»). Детали сюжета не раскрываются — известно лишь, что события ленты развернутся после финала «Нет пути домой».

Премьера фильма «Человек-паук 4» в мировом прокате состоится 24 июля 2026 года — спустя пять лет после выхода «Нет пути домой».