Вышел трейлер фильма «Баба Яга спасает Новый год»

12 декабря в прокат выйдет фильм «Баба Яга спасает Новый год». Это сиквел к картине 2023 года «Баба Яга спасает мир».

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События новой части разворачиваются под Новый год. В этот раз силам добра предстоит объединиться против Снежной королевы, чтобы спасти не только своих близких, но и весь мир. Снова.

Режиссерами выступили Армен Ананикян и Карен Захаров. Роль Бабы Яги исполнила Людмила Артемьева. К актерскому составу также присоединились: Сергей Никоненко в роли Деда Мороза и Юлия Такшина в роли Снежной Королевы.