Режиссер: фильмы про отпуск и Новый год снижают уровень российского кино

Сейчас в стране наблюдается «местечковый» подход к созданию похожих картин с большим числом знаменитостей.

Необходимо обучать сценаристов и продюсеров более глубокому взгляду на киноискусство. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился Андрей Богатырёв.

«Нужно сделать две вещи — это повысить квалификацию сценаристов за счёт каких-то дополнительных учебных заведений, которые этим занимаются. И продюсерский цех, нужно, чтобы он обучался более глубоко. Может быть, ВГИК нужно расширить, этот факультет. Это важно, чтобы продюсеры были профессионалами и понимали кино более многоэтажно. Чем нежели то, что сейчас происходит, сейчас действительно очень местечковый подход к производству фильмов. Появилось такое понятие, когда набирают звёзд, делают фильм про отпуск или про Новый год и просто его прокатывают. Это повсеместно и даже приносит свои плоды, но это снижает общий уровень нашего кино».

Ранее Михаил Мишустин поручил ежегодно выделять на развитие киноиндустрии по 2,6 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте правительства России.

«Предусмотреть выделение этих средств из федерального бюджета предстоит Минфину и Минкультуры. О результатах нужно доложить в правительство до 20 декабря», — сообщается в публикации.

Также премьер-министр РФ поручил до 10 декабря проработать возможность отмены НДС для индивидуальных предпринимателей в сфере кинопроизводства.