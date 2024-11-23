Действие перезапуска «Горца» с Генри Кавиллом развернется в современности

Режиссёр Чад Стахелски (серия боевиков «Джон Уик») дал интервью журналистам издания The Direct. В ходе разговора постановщик заявил, что перезапуск «Горца» с Генри Кавиллом не будет акцентировать внимание на событиях прошлого — действие развернётся в современном Нью-Йорке и Гонконге.

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Мы перенесли действие из Шотландии начала 1500-х годов в современный Нью-Йорк и Гонконг, а теперь смотрим, что из этого получится. В таких условиях больше возможностей для экшен-составляющей…

Оригинальный «Горец» вышел в 1986 году. Фильм рассказывал о средневековых шотландских воинах, которые обладают бессмертием и сражаются в современном Нью-Йорке со своими врагами. Главную роль в ленте сыграл Кристофер Ламберт, после чего картина получила множество сиквелов, спин-оффов и перезапусков.

Съёмки предстоящей картины стартуют в январе 2025 года, а премьера намечена на 2026-й.