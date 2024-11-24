Интеллектуальная викторина «Игра в кино» получила премию имени Эдуарда Сагалаева в номинации «Лучшая развлекательная программа». Проект выходит в эфир на телеканале «МИР» уже шесть лет. С церемонии награждения – корреспондент «МИР 24» Анастасия Сорокина.

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Уже почти 20 лет премия Эдуарда Сагалаева – важная награда в телевизионном мире. За премии борются социально значимые программы.

«На мой взгляд, что нас отличает от многих других премий – это непредвзятость, потому что у нас очень профессиональное, хорошее жюри. Это профессиональная независимая оценка всех работ. Люди это ценят, поэтому премия очень престижна», – заявил президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Алексей Малинин.

Среди номинаций: лучшая утренняя программа, лучшая информационно-аналитическая, спортивная, и конечно, развлекательная.

«В следующем году мы делаем специальную серию программ «Игра в кино». Она называется «Игра в кино. Фильмы о Победе». Смотрите эту замечательную программу на телеканале «МИР», – отметил председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин.

Телерадиокомпания «Мир» победила в этой номинации с интеллектуальной викториной «Игра в кино». Уже несколько лет Сергей Белоголовцев задает вопросы участникам викторины о любимых советских фильмах. И, несмотря на то, что, как в любом соревновании, здесь присутствует элемент состязания, в этом шоу всегда сохраняется теплая, семейная атмосфера.

«Программа «Игра в кино» – одна из немногих интеллектуальных викторин, которая стоит в прайм-тайме, то есть в лучшее вечернее время, когда большинство российских телеканалов и ведущих телеканалов СНГ выставляют свои самые сильные продукты. Тем не менее, наш телезритель выбирает интеллектуальную викторину, которая посвящена игре в кино», – подчеркнул Радик Батыршин.

«Для меня вдвойне эта премия ценна, потому что я имел удовольствие быть знакомым с Эдуардом Михайловичем Сагалаевым. И знаю его профессиональные качества, его требовательность и к себе, и к коллегам. Этот приз очень ценен. И я, конечно, очень благодарен каналу, который несколько лет назад поверил в наш проект и с тех пор эта программа является украшением эфира», – отметил генеральный продюсер студия «Телешоу» Александр Максимов. «Хочу пожелать здоровья Сергею Белоголовцеву, который, к сожалению, не смог присутствовать на этой церемонии. Потому что благодаря его таланту, его неисчерпаемой энергии этот проект столь популярен у зрителей», – добавил он.

Почти 300 претендентов, но статуэтки забрали только самые достойные. Ежегодно в мероприятии принимают участие лучшие федеральные и региональные телекомпании. Уже второй десяток лет конкурс – знак качества для профессионалов и настоящая школа мастерства для новичков.