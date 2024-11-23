Фильм Гая Ричи «Вне закона» не выйдет 17 января — премьеру отложили

Кинокомпания Lionsgate перенесла премьеру фильма «Вне закона» (In The Grey). Боевик должен был выйти в прокат 17 января 2025 года, однако за два месяца до релиза картина пропала из графика студии.

С чем связан перенос почти готового фильма, неизвестно. В Lionsgate пока не комментировали произошедшее. Лента также выйдет в России — дата релиза станет известна позже.

Сюжет «Вне закона» расскажет о группе профессиональных бойцов, которые разбираются с грабежами и возвращают владельцам огромные деньги. Главные роли исполнили Розамунд Пайк («Исчезнувшая», «Аферистка»), Джейк Джилленхол («Исходный код»), Генри Кавилл («Лига справедливости», сериал «Ведьмак») и Эйса Гонсалес («Задача трёх тел»).