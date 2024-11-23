Сериал «Эйфория» потерял еще одну актрису

Нашумевший сериал от HBO продолжает терять актеров, хотя совсем недавно велись разговоры о начале съемок 3-го сезона. На этот раз из каста ушла Сторм Рид, игравшая Джию Беннетт, сериальную сестру Ру Беннетт.

© Кадр из сериала

Об уходе из «Эйфории» 21-летняя звезда рассказала сама. Однако заявила, что будет ждать выход новых серий. В следующем сезоне зрители также не увидят Ангуса Клауда. Актёр, сыгравший роль Феско умер 31 июля 2023. Ранее Барби Феррейра объяснила, что ее уход был «обоюдным решением» с продюсером проекта Сэмом Левинсоном. По словам актрисы, сюжетная линия ее героини Кэт Эрнандес «была исчерпана».

«Я действительно хотела иметь возможность больше не играть толстую лучшую подругу. Думаю, что шоураннеры тоже этого не хотели», — поделилась звезда.

И героиня Алексы Деми (Мэдди Перес) появится лишь в паре серий.

Напомним, в середине ноября гендиректор HBO заявил, что третьему сезону «Эйфории» быть. Съемки начнутся в январе 2025 года. Сезон будет состоять из 8 эпизодов.