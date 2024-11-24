Тимур Вайнштейн: «Снять кино по произведению Бориса Васильева мечтал давно»

— На какой стадии сегодня съемки фильма «В списках не значился»?

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— У нас осталось буквально шесть съемочных смен. До конца ноября, надеюсь, закончим и приступим к стадии монтажа и финального производства фильма.

— Насколько сложен для экранизации этот роман Бориса Васильева?

— Наверное, любой военный фильм очень непрост с точки зрения производства и экранизации. Роман Бориса Васильева сложен еще и тем, что он написан как летопись событий. Это хронология борьбы героя, который 300 с лишним дней, с 22 июня 1941-го по апрель 1942 года, находился в Брестской крепости. В конце он уже фактически один воевал против фашистов, которые не могли понять, что происходит. Немецкая армия ушла далеко вперед, вглубь Советского Союза, а здесь кто-то им не просто мешает, а сражается против них, уничтожает их солдат. И этот герой — молодой лейтенант Николай Плужников. Нам было важно адаптироватьэту историю под киносценарий. А сложность съемок еще и в том, чтобольшое количество действий происходит как под землей, внутри Брестской крепости, где невероятное множество лабиринтов,так и над — на территории крепости, где идут бои, рушатся здания, гремят взрывы.

— Премьера фильма запланирована на 1 мая 2025 года, накануне одного из самых любимых россиянами праздника — Дня Победы. Вы ощущаете свою ответственность?

— Конечно, с одной стороны ощущаю, а с другой стороны — привык. И наоборот, люблю делать то, что мне кажется должным в этой ситуации. Я не могу сказать, что идея пришла мне в голову от приближающегося юбилея Победы, что непременно захотелось снять к празднику какое-то кино… Нет, все-таки идея снять кино по произведению Бориса Васильева «В списках не значился» родилась давно и ждала своего часа. Борис Васильев — выдающийся писатель, замечательный драматург, мастер военной прозы, вдохновитель замечательных фильмов, снятых по его произведениям. Простое перечисление названий говорит за себя, все становится понятно. «…А зори здесь тихие», «Аты-баты, шли солдаты», «Завтра была война», «Офицеры»… Этот человек создал романы, повести, пьесы, фильмы по которым стали абсолютной киноклассикой. Существует не так много военных фильмов, которые были бы столь любимы всеми. А военные картины, святые по произведениям Бориса Васильева, зрители смотрят из года в год, а телеканалы каждый год их показывают. И зрители любяти сами фильмы, и их героев, и знают о войне во многом благодаря этим фильмам, особенно молодое поколение.

«В списках не значился — одно из таких. И мы очень надеемся, что наш фильм станет в ряд больших киноработ о войне по произведениям Бориса Васильева.

— Мы познакомились в последние годы его жизни. Это был очень особенный человек. Он и режиссер Петр Ефимович Тодоровский, почти ровесник Васильева, — они, прошедшие войну, были действительно совершенно светлыми, искренними, лучезарными, добрыми людьми. Невероятное ощущение было от общения с ними. Мне посчастливилось быть с ними знакомым. Помню трогательный момент, когда в 2002 году Петр Ефимович и Борис Львович вышли на сцену на церемонии вручения премии «Ника»получать награду в номинации «За честь и достоинство»... Тодоровский подошел к Васильеву, развязал принесенный солдатский вещмешок, вытащил фляжку и две металлические военные кружки. И говорит: «Давай наши, фронтовые, 100 грамм выпьем, отметим...». Очень это было трогательно… Вот такие они были люди, особенные, из другого теста сделанные…

— Чем был обусловлен актерский состав картины? Почему именно такой кастинг?

— Когда Владимир Машков создал школу-студию при театре Олега Табакова, у меня возникла идея. Я предложил ему вместе сделать снять фильм, памятуя о работе легендарного Сергея Герасимова, который в 1946 году снимал «Молодую гвардию» со студентами своего курса, и это вошло в анналы нашей киноистории. Я говорю Владимиру Львовичу: «Может, нам сделать какой-нибудь кинопроект, где бы все твои ученики, студенты, актеры театра участвовали?». Очень хотелось сделать совместный фильм. Потому что я видел, как у Машкова готовятся его ребята, как они играют.

Считаю, что это совершенно выдающаяся театральная школа. И не только театральная, потому что Владимир Львович прекрасно знает, как работать перед камерой, и доносит это своим ученикам. Он тоже загорелся этой идеей. Затем было несколько предложений, мы что-то искали, обсуждали, читали различные сценарии, но все время чего-тоне хватало. И вот, когда пришла идея снять «В списках не значился», Машков загорелся. Мы начали придумывать, составлять графики, в кастинге он принимал непосредственное участие, потому что четко понимал, на что каждый из ребят способен, какие у кого потенциалы. Например, сразу было ясно, что главную роль будет играть Владислав Миллер. Он — ведущий актер театра, прекрасный артист, замечательно подходящий под роль лейтенанта Николая Плужникова. Алена Марилова, Яна Сексте, Сергей Угрюмов, Евгений Миллер — у нас сложился идеальный актерский пазл, особенно когда Владимир Львович выступил не только как сопродюсер картины, но и согласился сыграть одну из важных ролей в этом фильме. Съемки еще идут, и все актеры сфокусированы только на этом проекте. Это большая редкость в современном актерском мире, чтобы человек работал только над одним проектом.

— В чем заключалась подготовка?

— Мы организовали для актеров, игравших роли военных, двухнедельные курсы в палаточном лагере в Калужской области. Они учились жить как офицеры и солдаты Красной армии того времени. Жили в лесу, одевались в форменное обмундирование образца 1941 года, сами готовили себе еду, разбирали и собирали оружие, чистили его. У нас в картине работают очень хорошие военные консультанты, которые знают все детали вплоть до последней пуговицы на гимнастерке. Но здесь было иначе: ребята учились жить, как их герои. И когда они пришли на съемочную площадку, были полностью готовы к своим ролям. Им не надо было привыкать к форме, к сапогам, к тому, как правильно держать оружие, поправлять ремень или фуражку. У них все было выстроено. Одно дело — когда текст от зубов отлетает, но совсем другое, когда человек живет жизнью героя, это сразу видно в кадре.

— Расскажите о съемках в кинопарке«Москино». Какие у вас остались впечатления? Это была одна из основных площадок?

— Сказать, что нам «повезло» — ничего не сказать. С кинопарком «Москино» все сложилось просто замечательно. Дело в том, что часть съёмок прошла в Минске и Бресте, там снимали канун войны — 21 июня 1941 года. В Брестской крепости мы снимали подвалы и казематы. Нам показалось важным погрузиться в эту атмосферу, ведь там многое сохранилось с тех страшных дней. Но нам нужно было снимать то, что происходило в Брестской крепости в июне 1941 года — войну и масштабные разрушения. Мы не могли в этом бесценном памятнике истории снять ни одной военной сцены, нужно было что-то придумывать и искать другие локации. Поэтому для нас было невероятной удачей, что нас поддержало правительство Москвы и сделало всё в рекордно короткие сроки: в первый раз мы обратились за помощью в июле, в течение двух дней документ дошел до Сергея Семеновича Собянина, который его подписал.

— И началось строительство декораций Брестской крепости в кинопарке «Москино?

— Да. За совершенно невероятные, рекордные два с половиной месяца, построили эту декорацию. Точнее сказать — не декорацию, а практически капитальные сооружения. Да, конечно, местами они разрушены, но они просто должны быть разрушены по сценарию. Там все невероятно реалистично. Здание костела разрушено и снаружи,и внутри, но там есть и лепнина, и росписи на стенах. Все по-настоящему. Вот сейчас как раз два дня мы там снимаем большие бои, потому что за этот костел шла основная битва после того, как его брали в течение нескольких дней поочередно советские и немецкие войска. Я скажу так: это очень важно, ценно и приятно, что нас поддержали, поверили в наш проект и сделали это в такие короткие сроки...

— Как вам работается в кинопарке «Москино»?

— Очень хорошо. Спасибо огромное руководству кинопарка, что и дорогу к декорациям провели, и канализацию, и воду — это огромный труд. Всё было сделано. Не устаем благодарить создателей декораций, потому что по ночам, я слышал, что охранники, которые находятся на площадке, не любят лишний раз заходить в эти декорации. У них полное ощущение, что во время войны они оказались 22 июня 1941 года в Брестской крепости, настолько всё правдоподобно. Чтобы вы представляли масштаб декораций: это 42 тысячи квадратных метров застройки, а максимальная высота строений — 21 метр. Такое впечатляющее сооружение позволяет нам снимать с нескольких камер огромное количество общих планов. Это важно для качества будущего фильма, ведь такие кадры дают возможность погружать зрителя в атмосферу событий.

— Декорации останутся после съемок, правильно я понимаю?

— Да. Как и почти все декорации кинопарка «Москино». Мы надеемся, что потом, после наших съемок, эти декорации, когда зритель посмотрит кино, заживут собственной жизнью. И зрителю будет важно прикоснуться, сфотографироваться на фоне того, что он видел в кадре. Думаю, это будет в некотором смысле музей, ценный экспонат, как и многие декорации кинопарка «Москино». Порой, когда ты снимаешь кино, приходится, как мы иногда говорим, «подворовывать» — здесь такой план взять, здесь немного левее, тут правее, и вроде бы уже гораздо красивее. Но здесь, в кинопарке, есть масштаб, и это совершенно другой подход к созданию большого полнометражного кино.

— Скажите, пожалуйста, была ли у вас возможность походить по кинопарку, посмотреть соседей? Я думаю, что вы могли это сделать еще и год назад, когда снимали комедию «Бар «МоскваЧики».

— Конечно, и это каждый раз производит впечатление. Скажу честно — когда еще совсем недавно начиналась работа и создавался кинопарк «Москино», идея строительства капитальных декораций казалась немного странной. Но когда это превратилось в реальный парк, я бы даже сказал цветущий во всех смыслах этого слова, я был поражен. Знаю многих людей, которые просто ездили на экскурсии, и возвращались в хорошем смысле шокированные масштабом сделанного и тем, что там они погружались в какую-то совершенно невероятную атмосферу. То средневекового города, то Берлина, то Москвы 1940-х годов. Я уверен, что наш кинопарк может в ближайшие годы стать центром притяжения для всех, потому что все основные большие кинопроекты сейчас, я думаю, и сериальные проекты тоже, будут делаться там. А людям, гостям, кино и всему, что вокруг него, будет интересно. Всегда.

— Идея отдать этот парк в будни профессионалам кино, а в выходные – гостям и зрителям, как вам? Вы порекомендуете своем знакомым побывать в кинопарке?

— Я уже рекомендую. Многие уже побывали в кинопарке, они в шоке и в восторге. Они просто не ожидали увидеть то, что увидели. Такой масштаб, такую атмосферу… Конкретные города, конкретные времена. И еще ты понимаешь, что все по-честному. Что вот эта стенка не разрушится сзади. Недавно один человек рассказывал мне, что они поехали на экскурсию… прямо в Москву. Имея в виду декорации. И это прекрасно.

— Чем вы лично вдохновлялись, когда приступили к съемкам «В списках не значился»? Какими произведениями?

— Я вдохновлялся спектаклем «В списках не значился» театра Ленком, который посмотрел на их гастролях в Баку в детстве. Играли Александр Абдулов и Елена Шанина. С Александром Гавриловичем я потом близко дружил, но ту его роль лейтенанта Плужникова запомнил на всю жизнь. Она меня поразила. Парень, молодой офицер, до конца боролся с врагом и отдал свою жизнь. Ну и, конечно, Борис Васильев. Сам по себе, как человек, фронтовик, а также его произведения. Его умение рассказывать о войне правдиво, честно и при этом невероятно светло, — это вдохновляет.

Тимур Вайнштейн — российский теле- и кинопродюсер, генеральный продюсер телекомпании НТВ, председатель продюсерского совета АНО «ИРИ», член Академии российского телевидения, Национальной академии кинематографических искусств и наук России, Международной академии телевизионных искусств и наук.

«В списках не значился» — полнометражный художественный фильм, военная драма по одноименному роману Бориса Васильева. Режиссер — Сергей Коротаев, оператор — Игорь Гринякин. В ролях: Владислав Миллер, Алена Марилова, Яна Сексте, Сергей Угрюмов, Евгений Миллер, Владимир Машков и другие. Премьера запланирована на 1 мая 2025 года.