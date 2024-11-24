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Расписание выхода сериала «Кто быстрее?» с Дмитрием Нагиевым

25 ноября стартует криминальный сериал «Кто быстрее?» с Дмитрием Нагиевым. Шоу расскажет о бывшем зэке по прозвищу Кекчуп, который попадает в аварию на трассе. Теряя сознание, он рассказывает про бриллианты девяти незнакомцам, оказавшимся рядом, и говорит два кодовых слова: «Геленджик» и «русалка». Решив, что Кекчуп умер, все они пускаются в погоню за драгоценностями. Только герои не знают, что их догоняют экс-полицейский и его попутчица, некие головорезы и сам виновник аварии, который вышел из комы.

Расписание выхода сериала «Кто быстрее?»
© Чемпионат.com

В первый сезон войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут только первый. Проект будет показываться в рамках эфирной сетки телеканала СТС.

Расписание выхода сериала «Кто быстрее?»

  • 1-я серия — 25 ноября;
  • 2-я серия — 26 ноября;
  • 3-я серия — 27 ноября;
  • 4-я серия — 28 ноября;
  • 5-я серия — 29 ноября;
  • 6-я серия — 30 ноября;
  • 7-я серия — 1 декабря;
  • 8-я серия — 2 декабря.
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