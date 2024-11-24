Джон Сина снимется в фильме про машинки из спичечного коробка

Джессика Бил («Легкое поведение», «Кэнди») и Джон Сина («Телохранитель на фрилансе», «Миротворец») исполнят главные роли в фильме «Matchbox». Как сообщает Deadline, это совместный проект Apple Original Films, Skydance и Mattel Films, режиссером которого станет Сэм Харгрейв («Тайлер Рейк»), а сценарий написали Дэвид Коггшолл («Семейный план», «Добыча» и Джонатан Троппер («Видеть», «Проект «Адам»).

© кадр из фильма

Фильм будет вдохновлен культовой одноименной линейкой игрушечных автомобилей Mattel. Они были придуманы в 1953 году автомобильным энтузиастом Джеком Оделлом, чтобы решить проблему его дочери, которой разрешалось брать игрушку в школу только в том случае, если она была достаточно маленькой, чтобы поместиться в спичечный коробок. Когда одноклассники тоже начали требовать «машинку из спичечных коробков», появился и культовый бренд. Высокие стандарты аутентичности литых под давлением автомобилей Matchbox являются движущей силой бренда на протяжении более 70 лет: сегодня в мире каждую секунду продаются две машинки Matchbox.