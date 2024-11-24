Завершились съемки второго сезона сериала «Миротворец»

23 ноября завершились съёмки второго сезона сериала «Миротворец» с Джоном Синой в главной роли. Премьера продолжения супергеройского комедийного шоу состоится в августе 2025 года. Точная дата премьеры и другие детали пока не раскрываются.

© кадр из фильма

Второй сезон сериала станет третьим проектом в перезапущенной киновселенной DC. «Миротворец» рассказывает про комичного и очень патриотичного суперзлодея, убивающего всех на своём пути. В первом сезоне сериала Аманда Уоллер наняла героя для борьбы с таинственным инопланетным вторжением, которое тайно происходило на Земле. Главную роль в сериале исполняет комедийный актёр и рестлер Джон Сина.

«Миротворец» доступен для просмотра в стриминговом сервисе HBO Max.