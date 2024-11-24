Netflix заказал производство фильма «Энола Холмс 3»

Постановщиком третьего фильма назначен Фил Барантини, известный по картине «Точка кипения» 2021 года. Третья часть серии будет иметь более мрачный и взрослый тон, что вызывает ассоциации с фильмом «Гарри Поттер и узник Азкабана».

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Первая часть «Энолы Холмс» вышла в 2020 году, а через два года состоялась премьера второго фильма. Они пользуются популярностью среди аудитории стримингового сервиса.

Напомним, что начались съемки картины Андрея Никифорова с Ольгой Бузовой в главной роли. Disney анонсировал «Ледниковый период 6».