Рецензия на фильм «Мама»

Вы давно звонили маме? Если есть такая возможность, прямо сейчас - отложите ненадолго чтение. Позвоните, поболтайте. Или, если уже нельзя позвонить, просто вспомните ее: теплые и мягкие руки, голос, которым звала со двора обедать, вздох, когда из школы звонили про двойку по географии, и смех, самый звонкий в мире ее смех.

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Готово? Теперь можно планировать поход в кино на новый фильм-фэнтези "Мама" - режиссерский дебют актера Дмитрия Ендальцева ("Конец прекрасной эпохи", "Легенды "Орленка" и др.). Он выходит в прокат в воскресенье, 24 ноября, когда в России отмечают День Матери.

Фабула проста: столичный парень Никита безуспешно пытается заработать на жизнь, продавая Москву в виртуальной метавселенной. Но в погоне за рублем забывает и о любимой девушке Ане, и о болеющей маме: "потом перезвоню". Но "потом" не случается: Никита узнает, что мамы больше нет, а он пропустил ее последний звонок. Парень живет в виртуальном мире, а в реальном - теряет все самое дорогое.

Жизнь дает ему шанс, открывая портал в параллельную реальность. И реальность эта ужасна: виртуальные улицы Москвы превратились в помойку, кругом нищие и бандиты, процветают лишь ночные клубы, где распространяют наркотики. В Большом театре - торговый центр. И в этом жутком параллельном мире Никита встречает параллельного себя, Аню и еще живую маму.

И теперь Никите предстоит сделать очень сложный и страшный выбор.

В привычном Никите мире зритель слышит только голос мамы. А увидит ее только в той, другой, страшной реальности.

Режиссерский ход?

Возможно, еще один способ показать, насколько "улетел" из реальности главный герой, когда в его мире образ матери остается без образа, а ее голос - без ответа.

В роли мамы - Полина Кутепова, известная актриса "Мастерской Петра Фоменко", снявшаяся во множестве фильмов и сериалов. Одна из первых ее работ, кстати, тоже была, по сути, фантастической. В картине Георгия Данелии "Настя", снятой в 1993 году, она играла простушку, которую волшебница превращает в красавицу. Непосредственность, искренность и какая-то наивная неловкость Кутеповой делает ее героинь ближе зрителю: и в "Насте", и в еще одном фильме Данелии "Орел и решка", и в более поздних картинах.

Но "мама" Кутеповой в новом фильме - образ цельный, сильный, полный любви. В заключительных кадрах она - и Мадонна с подросшим младенцем, и та, которая встречает у порога блудного сына, и та, которая машет вслед, отправляя его в неизведанное.

Фильм "Мама" - четвертый из киновселенной "Хронос". Это уникальный проект "Киностудии имени Кира Булычева", основанный на повестях и рассказах знакомого многим с детства писателя-фантаста. Его Алиса Селезнева стала одной из любимых героинь советских подростков, а от многосерийного фильма "Гостья из будущего", снятого про Алису еще в 1984 году, не могли оторваться ни дети, ни взрослые.

Сегодня российский кинематограф выходит на поиски нового героя. Героя, понятного и близкого, в первую очередь современной молодежи.

По словам президента Киностудии имени Кира Булычева и продюсера Эльбора Чернова, авторы "Мамы" прежде всего искали новых героев - дарования, которым поверят современные подростки.

«Они часто называют любимыми героями Гарри Поттера, различных аниме-персонажей, но еще чаще - блогеров. Никто не называет киногероев, потому что в детско-юношеской киноиндустрии сегодня они отсутствуют, — говорит Чернов. — Мы уверены, что можем изменить ситуацию, поэтому "засучили рукава" и начали снимать фильмы, в которых появляются эти самые герои»‎.

Николай Новоселов и Ангелина Пахомова - исполнители ролей Никиты и Ани - похожи на современную молодежь. Их лица еще не сильно примелькались на экранах, но тем лучше: все, что происходит с ними, зритель воспринимает "впервые", без отсыла к прошлым ролям.

Создание нового героя - дело не легкое и не быстрое

Но в "Маме", по крайней мере, начало этому положено: Никита не идеален и далеко не сразу понимает, в чем его ошибки. Но в любой культуре, в сказках и легендах герои не рождаются героями. Им предстоит неизбежный обряд инициации, путь, на котором они взрослеют. Для Никиты таким обрядом стало путешествие в параллельный мир.

Взрослеть всегда сложно. Но если рядом дом - становится легче.

На одном из постеров к фильму под названием "Мама" написано более мелким шрифтом: "я хочу домой".

Дом там, где мама.

А когда мама в сердце - ты всегда дома.