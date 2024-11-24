Вышел русский трейлер ремейка «Носферату» с Биллом Скарсгардом

Вышел дублированный трейлер ремейка «Носферату» с Биллом Скарсгардом в главной роли. В ролике показали центральных героев истории, несколько напряжённых эпизодов и встречу с ужасающим древним вампиром.

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Видео доступно на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Сюжет картины описывается как «готическая история об одержимости девушки и страшного вампира, влюбившегося в неё и наводящего невыразимый ужас».

Критики называют ленту «великолепной и ужасающе блестящей», отмечая захватывающую актёрскую игру Лили-Роуз Депп и Билла Скарсгарда. Некоторые даже назвали работу Роберта Эггерса идеальным ремейком и одним из главных фильмом ужасов 2024 года.

Мировая премьера ремейка «Носферату» состоится 25 декабря.