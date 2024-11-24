Третий сезон «Аркейна»: что известно о продолжении сериала

История персонажей подошла к концу.

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23 ноября завершился второй сезон «Аркейна» — продолжения одного из самых высокооценённых мультсериалов в истории. Все девять эпизодов уже доступны для просмотра, и фанаты уже жаждут узнать, что же будет в продолжении.

Но что о нём известно?

«Аркейн»: информация о мультсериале

«Аркейн»;

Шоураннеры: Кристиан Линке, Алекс Йи;

Актёры озвучки: Хейли Стайнфелд, Элла Пернелл, Кевин Алехандро, Гарри Ллойд и другие;

Дата выхода: 23 ноября 2024 года (второй сезон);

Жанр: анимация, драма, приключение, стимпанк;

Сколько серий: девять в первом и втором сезонах;

Страна: США.

«Аркейн»: где смотреть?

Мультсериал показывают в онлайн-кинотеатре Netflix, все девять серий второго сезона уже доступны с русской озвучкой.

Видео доступно на YouTube-канале League of Legends. Права на видео принадлежат Riot Games.

Чем закончился второй сезон «Аркейна»?

В финальный акт «Аркейна» вошло гигантское количество событий — за последние три серии произошло больше, чем за первые шесть эпизодов. После контакта с аркейном трио учёных разделяется: Экко и профессор Хеймердингер отправляются в параллельную утопическую вселенную, где не был изобретён хекстек, где всё ещё живы Вандер и Бензо, но при этом умерла Вай.

Экко понимает, что не может оставаться в этой вселенной надолго. Он заново знакомится с Паудер (Джинкс в его мире) и вместе с профессором Хеймердингером изобретает портативную машину времени. После приятного вечера с Паудер герой возвращается в свой мир — в процессе выброса энергии пожилой учёный погибает.

Тем временем мы узнаём, почему Джейс так негативно настроен по отношению к аркейну. Он побывал не в другом мире, а в будущем, где увидел последствия «высшей эволюции» Виктора. Все живые существа превратились в инородную массу, здесь больше нет места человечеству. Джейс доходит до хексврат и находит одинокого Виктора — тот просит у своего друга предотвратить неизбежное любой ценой и возвращает его обратно.

Мы также узнаём, что случилось с Мел. Оказывается, она — часть древнего ордена магов, которые подчинили частичку аркейна и способны применять волшебство. Её мать Амбесса знала об этом, но ничего не рассказывала — в том числе детали смерти её сына. Он погиб из-за её гордости и нежелания лишиться воинской чести.

В настоящем времени Вай приходит в сознание спустя несколько дней после битвы с Варвиком-Вандером. Не успев толком встать на ноги, она узнаёт, что Джинкс находится под охраной в тюрьме — даже несмотря на её попытки спасти всех во время битвы. Вай крадёт ключ от камеры у стражи и приходит на помощь сестре, которая потеряла волю к жизни. Внезапно Джинкс обманывает Вай и запирает её саму в камере, обещая «разорвать замкнутый круг».

Джейс готовит весь Пилтовер к войне с армией Амбессы и созданиями Виктора. Его цель — не дать своему бывшему лучшему другу добраться до хексврат и уничтожить человечество. Он просит помощи у каждого жителя Заума, снимая все ограничения верхней части города по отношению к нижней.

Экко возвращается обратно как раз вовремя — он находит Джинкс во время того, как она собирается взорвать дом вместе с собой. Используя ручную машину времени, через несколько попыток он находит нужные слова и убеждает подругу в том, что нужно бороться за светлое будущее. Вместе они отправляются в самый разгар большой битвы, которая разделяется на несколько частей.

Так, Кейтлин и Мел сражаются с Амбессой — в результате поединка Кейт лишается глаза, но побеждает свою соперницу. Мел же раз и навсегда расправляется с Чёрной розой, сумев понять тёмные замыслы организации.

Вай, Джинкс и Экко сражаются с аркейн-версией Варвика, в которой ничего не осталось от сознания Вандера. Во время схватки герои попадают на нижний уровень хексврат, где Вай попадает в смертельную опасность. Джинкс спасает сестру и зависает над пропастью вместе с Варвиком, держась за руку родственницы. Она решает покончить с монстром раз и навсегда, падает вниз и взрывает самодельную бомбу.

Тем временем Виктор поглотил сознание практически всех существ — остался лишь один Экко. Юноша отправляется к хексвратам и застаёт там Виктора и Джейса, которые уже вошли в состояние транса. В какой-то момент Экко понимает, что нужно делать. Он бросает своё изобретение прямо в Виктора, аномалия сталкивается с аномалией, и Джейс показывает лучшему другу своё воспоминание о том, во что превратится Пилтовер, если его план сработает.

Поражённый увиденным Виктор признаёт правоту Джеймса — они решают положить конец «высшей эволюции» вместе, как когда-то давно. Джейс использует кусок хекстека в своей руке и расщепляет аркейн, в результате чего оба героя погибают, спасая всех вокруг.

После великой битвы Пилтовер изменился навсегда. В совет города впервые вошли жители Заума — теперь они имеют право голоса. Мел возвращается в родные края вместе с армией своей матери. Кейтлин рассматривает чертежи хексврат, где погибла Джинкс, и находит вентиляционные отсеки.

В финальной сцене показан улетающий дирижабль вместе с последним фреймом «Конец», выполненным в стиле безумной главной героини.

Авторы оставили множество намёков на то, что Джинкс вовсе не умерла. Так, в финале Кейтлин находит вентиляционные отсеки в чертежах хексврат, куда в теории могла бы спрятаться героиня во время взрыва бомбы. А финальный кадр с дирижаблем отсылается на фразу Паудер в самом первом эпизоде сериала: «Однажды я покатаюсь на одной из этих штук». И это уже не говоря про еле заметный титр «Конец», нарисованный в стиле Джинкс.

О чём будет третий сезон «Аркейна»?

Мультсериал «Аркейн» официально завершился. Это значит, что третьего сезона конкретно «Аркейна» не будет, но истории могут продолжать в отдельных проектах, где появятся Вай, Джинкс и другие персонажи вселенной. В теории Riot Games может нанять другую творческую команду для создания третьего сезона вместо французской студии Fortiche, однако такой исход маловероятен.

Возможно, история героев продолжится в самой League of Legends, на основе которой и был выпущен «Аркейн». Ранее авторы сериала сообщали, что мультсериал станет лишь началом киновселенной, по которой будут созданы и другие проекты. Над некоторыми из них RIot Games уже работает.

«"Аркейн" — это только начало. Мы работаем над множеством новых проектов, множеством новых историй из разных регионов и персонажей League of Legends, и некоторые из них станут продолжением историй персонажей из "Аркейна". В сериале есть герои, о которых можно рассказать больше. Это был первый шаг, который помог нам ответить на вопрос: "Сможем ли мы это сделать?" И теперь мы можем мечтать о большем, и это действительно здорово».

Когда выйдет третий сезон «Аркейна»?

Если коротко — никогда. Шоураннеры Кристиан Линке и Алекс Йи ранее сообщали, что потратили на сериал около девяти лет, и теперь они хотят рассказать истории других персонажей. Авторы считают, что это гигантский срок для любой креативной команды, поэтому они займутся чем-то другим.

«Мы потратили девять лет на создание 11 персонажей и их историй. Сейчас мы хотим убедиться, что всё ещё способны рассказывать истории других персонажей, которые нам тоже очень нравятся. В нашей команде есть люди, которые начинали работать над "Аркейном", ещё будучи одинокими, а сейчас они в браке, и их дети уже учатся в школе».

В планах Riot Games также есть и другие проекты по вселенной League of Legends. Это могут быть не только мультсериалы, но и мультфильмы, а также картины с живыми актёрами. Возможно, история Вай и Джинкс продолжится именно там.