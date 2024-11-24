«Зять» и «Теща»: как показывают себя кино-новинки в прокате

В первый день появления на больших экранах 21 ноября российская комедия «Зять» с Дмитрием Нагиевым в главной роли возглавила отечественный прокат, заработав более 11 млн рублей.

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Российская комедия «Зять» показала не прорывной старт в прокате, хотя и смогла возглавить его в первый же день появления на больших экранах. Однако некоторые представители киноиндустрии считают, что у ленты будет возможность подзаработать в прокате неплохую сумму. При этом «Зять» пока все же уступает по показателям своей «родственнице» — «Теще» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым в главных ролях.

Сколько заработал «Зять»?

Российская комедия от создателей фильма «Теща» «Зять» с Дмитрием Нагиевым в главной роли может заработать до 80 млн рублей за первый уик-энд проката. Такие данные привело издание «Бюллетень кинопрокатчика». Лента вышла на большие экраны 21 ноября и в первый же день возглавила прокат в России. По подсчетам портала «Kinobusiness.com», тогда она смогла заработать 11,1 млн рублей.

Однако издание отмечает, что старт «Зятя» на 56% слабее, чем у вышедшей в 2023 году комедии «Теща» (24,6 млн рублей). Тогда дебютная касса составила весьма солидные 214,7 млн рублей. Пока, согласно информации «Kinobusiness.com», картина с Нагиевым не попадает даже в ТОП-5 проката уик-энда, уступая новой «Манюне», драме «Любовь Советского Союза», «Огниво» и другим фильмам. Но шансы достойно показать себя на больших экранах у «Зятя» все же есть.

«"Зять" должен принести достойную кассу, и еще ряд фильмов. Октябрь и начало ноября действительно идут по очень позитивному сценарию с точки зрения бокс-офиса», — сказал в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

Комедия «Зять» режиссера Анарио Мамедова рассказывает об образцовом отце Олеге. Его дочь Алена влюбляется в мужчину, который «годится ей в отцы». Девушка знакомит своего избранника с папой и оказывается, что ее «молодой человек» Антон в исполнении Дмитрия Нагиева — ровесник и бывший друг ее отца. У Олега и Антона за плечами бурная молодость, которую образцовый муж и отец предпочитает скрывать от семьи. Олег, роль которого исполнил Ян Цапник, готов приложить все усилия, чтобы разрушить отношения своей любимой дочери с ненавистным «зятем».

Роли в фильме также исполнили Люся Чеботина, Ирина Пегова, Юлия Сулес, Григорий Сиятвинда и Дмитрий Красилов. Продюсерами ленты выступили Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов, Евгений Мишиев и Юлия Сумачева. Дистрибьютором «Зятя» является компания «Централ Партнершип». Она же выпустила «Тещу».

«Теща» успешнее «Зятя»

Почти год назад на большие экраны вышла комедия режиссера Аскара Узабаева «Теща». Ее продюсерами также выступили Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов и Евгений Мишиев. Лента, главные роли в которой исполнили телеведущая Лариса Гузеева и комик Гарик Харламов, стала самой кассовой комедией 2023 года. В конце прошлого года сообщалось, что, по данным системы ЕАИС, 1,6 млн зрителей успели оценить «Тещу». Комедия смогла обойти ленты «Беспринципные в деревне», «За Палыча!», «Непосредственно Каха. Другой фильм» и «Поехавшая».

Согласно подсчетам «Kinobusiness.com», общие сборы картины с Гузеевой и Харламовым составляют почти 670 млн рублей. По данным портала в первый уик-энд комедия смогла заработать около 214 млн рублей. При этом лента обогнала «Елки-10» и несколько раз возглавляла российский прокат.

По сюжету фильма, начальница ЖКХ Ольга Николаевна недовольна своим зятем Виктором. Она постоянно пытается найти для своей беременной дочери Вари более подходящего избранника. На день рождения Ольги Николаевны разногласия между родственниками перерастают в серьезный конфликт. В канун Нового года теща и зять меняются телами. Теперь им предстоит понять, действительно ли мать жены «злая ведьма», а муж дочери — «неудачник и лентяй».

Режиссер сумел обыграть реальную неприязнь актеров друг к другу. В Сети актриса и комик часто обменивались колкостями, но на съемках «Тещи» подружились. В эфире разных ТВ-программ Гузеева признавалась, что поначалу недолюбливала Харламова из-за того, что он постоянно опаздывал на площадку, но позже они нашли общий язык.

Роли в «Теще» также исполнили Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов, Анна Уколова, Жаныл Асанбекова, Ела Санько и другие.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в декабре в прокат выйдет российская комедия «Братья» с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым в главных ролях.