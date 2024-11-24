15 декабря стартует сериал «Декстер: Первородный грех». Действия приквела оригинального шоу развернутся в 1991 году, за 15 лет до событий «Декстера». Проект охватит момент жизни Декстера Моргана, когда он только превращается из рядового студента в мстительного серийного убийцу. Кровожадные порывы героя становятся слишком огромными, поэтому ему предстоит научиться контролировать их.

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В первый сезон войдёт 10 эпизодов — в день премьеры покажут только первый. Финал шоу выйдет 16 февраля. Проект будет доступен для просмотра в стриминговом сервисе Paramount+.

Расписание выхода сериала «Декстер: Первородный грех»

1-я серия — 15 декабря;

2-я серия — 22 декабря;

3-я серия — 29 декабря;

4-я серия — 5 января;

5-я серия — 12 января;

6-я серия — 19 января;

7-я серия — 26 января;

8-я серия — 2 февраля;

9-я серия — 9 февраля;

10-я серия — 16 февраля.