Каким получился фильм «Гладиатор 2»

В параллельный прокат вышел фильм «Гладиатор-2», в котором режиссер Ридли Скотт возвращается на арену Колизея, где выступал гладиатор Максимус в исполнении Рассела Кроу. Главная роль во второй части досталась Полу Мескалю из сериала «Нормальные люди» — его герой тоже попадает в рабство и тоже мстит Риму за семью. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, каким вышел сиквел легендарной ленты.

© Кадр из трейлера

Прекрасный Рим будущего, о котором мечтал покойный император Марк Аврелий (Ричард Харрис) и начало которому пытался положить гладиатор Максимус (Рассел Кроу), построить не вышло. Стало наоборот хуже: теперь у руля стоит не один психопат Коммод (Хоакин Феникс), а сразу два — близнецы Гета (звезда «Очень странных дел» Джозеф Куинн) и Каракалла (Фред Хехингер из «Белого лотоса»).

<img class="" src=""/>

Под их началом империя продолжает активную экспансию. Военачальник Марк Акаций (Педро Паскаль), новый муж Аврелиевой дочери Луциллы (Конни Нильсен), добывает очередную победу на побережье Северной Африки — в Нумидии. Поверженный нумидийский полководец Ханно (Пол Мескал), чью жену убили римляне, попадает в плен и проделывает тот же путь, что 16 лет назад прошел Максимус: от раба до гладиатора. Его хозяином становится работорговец Макрин (Дензел Вашингтон), который в обмен на верное служение обещает Ханно голову Акация. По случаю возвращения последнего на родину братья-императоры устраивают многодневные игры в Колизее. Вскоре на этой арене появляется и Ханно.

Магия кино: начальные титры «Гладиатора-2» за пару минут успевают и освежить в памяти первую часть, и очертить контуры следующих двух с половиной часов. Латинская буква «I» в названии «Gladiator» расползается в римскую цифру II — и в какой-то мере действительно выходит фильм «два по цене одного». Идейно, а во многом и сюжетно это ровно тот же пеплум (жанр исторических кинофильмов), что полюбился всем 20 с лишним лет назад. Только отсутствующий Рассел Кроу в нем расщеплен на Пола Мескаля (который жаждет мести за семью) и Педро Паскаля (который раскаивается за свои кровавые подвиги), а Хоакин Феникс — на Джозефа Куинна и Фреда Хехингера. Несмотря на формальную неизменность суммы, оба героя в итоге уступают предшественнику в многомерности, из-за чего быстро появляется ощущение некоторой разбавленности происходящего водичкой. Учитывая, что сам Максимус в свое время был склеен из фигур Спартака и сенатора Марка Нония Макрина, нынешняя математика получается совсем уж удручающая. Инфляция.

Разрубание одного героя на две половинки могло бы представлять интерес, заостряй второй «Гладиатор» внимание на внешней, так скажем, политике, и дихотомии «колонизатор — колонизируемый». Но все дороги ведут в Рим, и нумидиец Ханно оказывается наследником престола Луцием — сыном Луциллы и, как выясняется, Максимуса. Последний сюжетный перелив, который по-хорошему должен числиться спойлером, но был раскрыт уже во втором трейлере, звучит особенно хорошо в качестве аккомпанемента для жалоб на содержащиеся в картине исторические ляпы (тут, например, читают газеты за 12 веков до их изобретения). Ридли Скотту, очевидно, нет большого дела не только до того, что на самом деле происходило в Древнем Риме, но и до событий снятого им же первого фильма. Историю пишут победители — а сэр Ридли явно принадлежит к их числу (в этом смысле утверждение на главную роль ирландца Мескаля кажется жестковатой шуткой).

«Вы развлеклись?!» — орал герой Кроу зрителям своего очередного боя. Если вопрос актуален на момент сиквела, то ответ — да. Несмотря на то, что санта-барбаровщина вокруг персонажа Мескаля, которому кровное родство с Максимусом как мертвому припарки, несколько портит общую картину — и без того размытую мутными компьютерными водами (местный CGI-зоопарк с обезьянами, носорогами и акулами особенно невзрачен на фоне масштаба, каким дышал каждый кадр оригинала). И несмотря на то, что «Гладиатор-2» — далеко не лучший фильм Скотта последних лет (он как минимум значительно уступает великой «Последней дуэли»).

Чарующие ужимки Дензела Вашингтона, а также очаровательное выступление Джозефа Куинна и Фреда Хехингера, косплеящих Джонни Роттена с Сидом Вишесом из Sex Pistols, неизбежно перевешивают — и вынуждают покидать зал в благосклонном расположении духа. Да и особого ретроспективного вреда первому фильму второй не наносит: то, что мы делаем, отзывается в вечности, а оригинальный «Гладиатор» давным-давно покоится на кладбище великих фильмов.

Круче великих фильмов бывают только величайшие. Это, как известно, те картины, что так и не были сняты. К их числу относится и «Гладиатор-2» по сценарию Ника Кейва, у которого боги воскрешали Максимуса и поручали ему убийство Иисуса Христа. В конце той версии герой Кроу — после крестовых походов, Второй мировой и Вьетнама — оказывался сотрудником современного Пентагона. Сценарий Кейва 20 лет назад забраковал Стивен Спилберг — ну, бог ему судья. Или боги.

«Мы еще встретимся. Но не сейчас… Не сейчас», — говорил боевой товарищ Максимуса, гладиатор Джуба (Джимон Хонсу) над могилой своего друга.

«Гладиатор-2» не то чтобы могила, но расстаемся мы примерно на том же: Скотт, воодушевленный сборами новой ленты, пообещал снять третью часть — и теперь сравнивает «Гладиатора» с трилогией «Крестный отец». Звучит как предложение, от которого нельзя отказаться.