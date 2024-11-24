«Я гражданин мира». Эмиру Кустурице исполнилось 70 лет

Сербскому режиссеру Эмиру Кустурице 24 ноября исполнилось 70 лет. Для нашей страны он — любимый гость: регулярно приезжает, дает интервью на русском языке и часто признается в любви к русской культуре. «Газета.Ru» — о том, как Кустурица стал лучшим другом России.

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Впервые режиссер приехал к нам в 2001 году в качестве гитариста группы Zabranjeno Pusenje («Курить запрещено»). Коллектив выступил под названием Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra в ГКЗ «Россия» и нескольких клубах Москвы. Это стало началом прекрасной дружбы — Кустурица будет в нашей стране частым и любимым гостем.

Почетный удмурт и президент фестиваля «Дух огня»

В январе 2010-го Кустурица стал лауреатом премии Международного Фонда единства православных народов имени Патриарха Алексия II «за выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов». В том же году, когда Кустурица со своим музыкальным коллективом No Smoking Orchestra отправился на гастроли в Ижевск, его наградили титулом «Почетный удмурт». В 2012-м в построенной им этнодеревне Дрвенград в Сербии он основал фестиваль русской музыки «Большой».

Через несколько лет — в 2016-м — президент России Владимир Путин наградил сербского режиссера Орденом Дружбы «за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом».

В июне 2020 года по приглашению на тот момент министра обороны Сергея Шойгу Эмир Кустурица побывал в Москве на Параде Победы и посетил главный храм Вооруженных сил России в Кубинке.

«Я очень рад, что был на Дне Победы, что видел парад. Я очень-очень счастливый человек, потому что понял, что жизнь — чудо, когда увидел новый храм Воскресения Христа», — сказал тогда Кустурица РИА Новости.

В 2022-м режиссер возглавил фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», который проводится в Ханты-Мансийске. На открытие в 2023-м он, правда, не смог приехать — и поздравил участников по видеосвязи, продемонстрировав сломанную ногу. Зато прилетел в Югру в марте 2024-го, после чего встретился в Москве с Владимиром Путиным и рассказал, что планирует снять «русский триптих — три фильма в одном», завершив им свою карьеру в кино. Правда, российский президент возразил режиссеру — и предположил, что тот еще многое может сделать для мирового кинематографа.

В этом году Кустурица вообще много времени проводит в России и в многочисленных интервью делится планами создания фильма по мотивам произведений русских классиков. Об экранизации Достоевского он говорит много лет — правда, идея картины со временем изменилась.

Кустурица и Достоевский

По словам режиссера, картину по Достоевскому он мечтает снять последние 25 лет.

«Я пытался сделать это и во Франции, и в Италии, и в Сербии. Но только в России это стало возможным. Но сейчас это будет трагикомедия под названием "Как я не снял “Преступление и наказание”". В июне-августе следующего года начнутся съемки», — пообещал он в интервью «Вечерней Москве» в середине ноября, когда приезжал в Россию с презентацией книги «Мятежный ангел».

Он рассказал, что картина будет частью трилогии, о которой режиссер говорил Владимиру Путину.

«Дальше я хотел бы взять за основу повесть Льва Николаевича Толстого "Казаки". К Николаю Васильевичу Гоголю я обращусь, чтобы снять интересную историю: "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем". Мне понравилась эта зарисовка», — объяснил Кустурица.

О съемках фильма по Достоевскому он действительно говорит много лет. Еще в марте этого года обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля сообщал, что намерен создать картину «Инженер легких прогулок» в стиле итальянского неореализма.

«Меня интересует добрый человек, инспирированный Достоевским, инженер легких прогулок. Так и мой фильм будет называться — "Инженер легких прогулок". Мне близки дух неореализма и инспирация у Достоевского. Попробую соединить романы "Преступление и наказание" и "Идиот". Это будет не иллюстративное прочтение», — говорил Эмир Кустурица «Московскому комсомольцу».

По замыслу режиссера, это должна была быть картина о наивном, открытом людям молодом человеке — его образ вдохновлен князем Мышкиным, — который убивает «другого человека, угрожающего его жизни и любви». Режиссер даже говорил, что съемки этого фильма на русском языке начнутся в начале 2025 года, а в интервью ТАСС сообщал, что планирует снимать в Сочи.

А вот съемки картины «Лавр» по роману Евгения Водолазкина, о которых тоже много говорил режиссер, пока откладываются — хотя писатель уже закончил сценарий.

При этом впервые о том, что Эмир Кустурица планирует снять фильм о России, сообщалось еще в 2010 году. Тогда «Вечерняя Москва» писала, что съемки начнутся в 2011-м, а в главной роли будет Ингеборга Дапкунайте.

«Я и так гражданин России»

В марте этого года Эмир Кустурица рассказал, что не против получить официальное гражданство России.

«Я и так гражданин России, потому что я ее очень люблю. А вообще, я гражданин мира, а России особенно. <…> Официально тоже, может быть, стану, почему нет. Я уже гражданин Сербии, Франции. Почему бы не получить гражданство и в России», — заявил режиссер.

И действительно, в любви нашей стране он признается часто и с удовольствием.

О России — точнее, об СССР, — он много слышал еще в детстве от своего отца, убежденного коммуниста.

«Когда я был маленьким, мой отец часто рассказывал мне о России, потом, уже будучи подростком, я стал читать много русских авторов. Я думаю, что Россия — это тот символ, о котором говорил еще австрийский поэт Райнер Мария Рильке, когда сказал, что "Россия граничит с Богом". Это правда», — объяснял он в интервью.

В России режиссер, принявший православие в 2006 году, видит страну, близкую Сербии культурно и религиозно. Для него мы — «одной крови».

«Я думаю, что русский народ более религиозный, чем на Западе. На Западе уже у них нет Бога, нет Иисуса Христа. Я всегда говорю, что русская культура — это европейская культура, но сейчас этой культуры меньше и меньше в Европе, больше и больше, я думаю, в России», — говорил он в интервью РЕН ТВ.

Общую судьбу Сербии и России режиссер, болезненно переживший распад Югославии и бомбардировки его страны видит и в противостоянии НАТО. Для него Россия — единственный союзник Сербии.