Когда выйдет фильм «Плохая девочка»

16 января 2025 года в российский прокат выходит эротический триллер студии А24 «Плохая девочка» (Babygirl). В главных ролях – Николь Кидман, Харрис Дикинсон и Антонио Бандерас.

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Режиссером и автором сценария выступает Халина Рейн. Она рассказала: