Когда выйдет фильм «Плохая девочка»

«Плохая девочка» выйдет в январе
16 января 2025 года в российский прокат выходит эротический триллер студии А24 «Плохая девочка» (Babygirl). В главных ролях – Николь Кидман, Харрис Дикинсон и Антонио Бандерас.
Режиссером и автором сценария выступает Халина Рейн. Она рассказала:
«Пол Верховен часто говорил мне о том, что снять хороший фильм получается, лишь когда задаешься конкретным вопросом. Приступая к работе над моей картиной, я часто рассуждала о том, преобладают ли в нас животные инстинкты, или все же мы можем взять над ними верх. Способны ли мы усмирить страсть внутри себя? Можно ли примириться с тем, что у каждого из нас есть несколько порой абсолютно противоположных сторон личности, так ли просто полюбить и принять себя целиком, не испытывая при это чувства вины?».