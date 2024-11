Сборы «Гладиатора 2» превысили 200 миллионов

По итогам второго уикенда сборы фильма «Гладиатор 2» Ридли Скотта превысили отметку $ 220 млн. Это произошло сразу после выхода ленты в Китае и США — в последней картина стартовала с уверенных $ 55 млн.

© globallookpress

Ранее аналитики сообщали, что для окупаемости картине нужно собрать не менее $ 600 млн. И если «Гладиатор 2» продолжит собирать кассу на родине и в Китае, то лента может не только выйти в прибыль, но и дойти до сборов в $ 1 млрд.

События «Гладиатора 2» разворачиваются спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина связана с оригинальной картиной с Расселом Кроу и рассказывает историю о восстании нового гладиатора. Главные роли в ленте исполнили Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дэнзел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»).