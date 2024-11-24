Сергей Урсуляк получил награду за вклад в развитие еврейского кинематографа

Российский кинорежиссер Сергей Урсуляк получил приз "За вклад в развитие еврейского кинематографа" на открытии девятого Московского еврейского кинофестиваля, сообщает корреспондент ТАСС. Награду вручил куратор фестиваля Егор Одинцов.

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«‎Фильм "Праведник" - это, безусловно, самый успешный в прокате фильм, напрямую посвященный трагедии Катастрофы еврейского народа, трагедии Шоа. Спасибо вам огромное, и прошу вас принять от нашего кинофестиваля этот почетный приз за ваш вклад», — объявил Одинцов.

Девятый еврейский кинофестиваль открылся в Москве 24 ноября 2024 года в киноцентре "Октябрь".

Урсуляк - кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер. Среди его работ - фильмы "Русский регтайм", "Праведник", "Сочинение ко Дню Победы", сериалы "Ликвидация", "Исаев", "Тихий Дон".